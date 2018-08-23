Чи можна подати на аліменти будучи в шлюбі?

Як подати на аліменти

Районний суд;

Мировий суд;

Службу судових приставів.

Яке б не було величне кохання, рано чи пізно воно вимушене проходити випробування побутом. І, на жаль, не завжди воно витримує, закінчуючись сварками. Розлучення – це один із найпоширеніших методів вирішити проблему. Але існують такі ситуації, коли люди не можуть розійтися по закону, діти потребують грошової допомоги, а один із подружжів не бажає виплачувати компенсацію. Тоді існує можливість подати на аліменти.Позов на аліменти можна подати, як перебуваючи у шлюбі, так і після розлучення. Якщо розірвати стосунки по закону не можливо з якихось причин і домовитись також ніяк не виходить, тоді необхідно йти до суду.В суд подає той з батьків, з яким живе дитина, або той хто займається її забезпеченням. Батько або матір пишуть заяву до суду на прийомі у судді. Також можна послати її поштою або заповнити через інтернет. Робити це можна через 3 інстанції:

В районному суді найчастіше визначається батьківство, а тому туди звертаються в крайньому випадку. Наприклад, якщо батько не записаний у відповідних документах. Але враховуючи наявність шлюбу, в більшості випадків це непотрібно.



В мировий суд дозволяється написати позов тільки одному з батьків, присутність іншого непотрібна. Тут пишеться заява на видачу судового наказу.



Служба судових приставів приймає заяву, якщо нема відомостей відносно місця роботи відповідача. Заява про стягнення аліментів повинна бути складена по всім вимогам. Правильно заповнена заявка дає гарантію найскорішого розгляду справи. Проблеми найчастіше виникають саме з неправильно заповненою формою. Тому, якщо є якісь питання, краще звернути до спеціалістів у цьому питанні. В документах необхідно буде вказати:

Найменування суду, куди подається заявка;

Ім’я, прізвище та по батькові позивача та відповідача. Якщо подається представником – його реквізити.

Також необхідно надати інформацію про місце проживання та контакти. Це може бути телефон, поштовий індекс;

Правильно сформульовані позовні вимоги, обґрунтування;

Перелік документів, що йдуть разом з заявою;

Сума стягнень.

Також може знадобитися додатково вказати ті чи інші данні. Документи, які потрібно надати: Копія свідоцтва про шлюб;

Свідоцтва про народження дітей (копія);

Копії паспортів відповідача та позивача;

Довідку про доходи обох батьків;

Довідку про місцеперебування відповідача.

Оплата аліментів може відбуватися до настання повноліття дитини. Але є виключення, наприклад, стан здоров’я дитини, тоді виплати можуть продовжуватися й після настання повноліття. Якщо є якісь питання або проблеми, можна звернутися до відповідних служб, адвокатів, які допоможуть з мінімальними витратами отримати необхідні аліменти.