Обзор достопримечательностей российских городов - Тверь, Псков, Череповец

Туристы, которые хотят не только поверхностно познакомиться с историей и культурой государства, отправляются в небольшие города. Достопримечательности Череповца служат главным подтверждением того, что местная власть заботиться о туристическом бизнесе и об истории своего города.

Псков достопримечательности имеет, которые незначительно, но отличаются от других российских городов. А приехать в Тверь достопримечательности побуждают несколько тысяч туристов каждый год. Что же особенного в этих российских городах?

Тверь

Тверь сочетает в себе промышленную мощь и искусство, историческую важность и современный взгляд на жизнь города. В городе действуют научно-исследовательские организации, а молодёжь занимается граффити и театральным искусством.

Лучше узнать город помогут:

Императорский путевой дворец

Здание создано в стиле барокко к приезду императора, но сейчас здесь действует музей.

Городской сад

Здесь собираются все жители города, можно встретить пожилую пару и молодых студентов на одной лавке. В парке проходят праздники, устраивают пикники и катаются на скейте.

Областная картинная галерея

Здесь проводятся лекции для детей и молодежи, работает изостудия.

Светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади

Под классическую музыку освещённые разным цветом струи воды поднимаются к небу.

Тверской музей ужасов

Музей создан для борьбы со страхом. Здесь можно прикоснуться ко старинные орудиям пыток, надеть доспехи, воспользоваться оружием и полежать в гробу.

Псков

Старинный город преобразовался в туристический центр России, а некоторые достопримечательности занесены в списки наследия России.

Псковский Кремль (Кром)

С его территории открывается панорамный вид на город и реки. На территории расположен Троицкий собор.

Троицкий собор

Собор впервые упоминается с момента основания города, после этого был полностью спален и построен по старым чертежам.

Довмонтов город

Здесь было расположено 18 соборов, церквей и храмов, больше в России таких мест нет. Сейчас реставрировано 4 храма, но работы продолжаются.

Гремячая башня

Башня является частью Псковской крепости, которая служила оборонительным сооружением. С башней связано множество легенд и мистических историй.

«Золотая набережная»

Прогуляться по набережной должен каждый турист. Здесь недавно появились застройки, которые полностью соответствуют старому Пскову.

Череповец

Воскресенский собор

Собор был построен в XIV веке, а затем изнутри полностью расписан.

Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"

На территории музея действует конно-спортивная секция, а туристы могут взять на прокат коней и снаряжение.

Октябрьский мост

Прогулка через мост позволит насладиться городом со стороны, а особенно красиво здесь в вечернее время.

Города России богаты на храмы, церкви, монастыри и военные укрепления, но вместе с этим здесь удивительная природа и гостеприимный народ.