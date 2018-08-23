Обзор достопримечательностей российских городов - Тверь, Псков, Череповец
Туристы, которые хотят не только поверхностно познакомиться с историей и культурой государства, отправляются в небольшие города. Достопримечательности Череповца служат главным подтверждением того, что местная власть заботиться о туристическом бизнесе и об истории своего города.
Псков достопримечательности имеет, которые незначительно, но отличаются от других российских городов. А приехать в Тверь достопримечательности побуждают несколько тысяч туристов каждый год. Что же особенного в этих российских городах?
Тверь
Тверь сочетает в себе промышленную мощь и искусство, историческую важность и современный взгляд на жизнь города. В городе действуют научно-исследовательские организации, а молодёжь занимается граффити и театральным искусством.
Лучше узнать город помогут:
- Императорский путевой дворец
Здание создано в стиле барокко к приезду императора, но сейчас здесь действует музей.
- Городской сад
Здесь собираются все жители города, можно встретить пожилую пару и молодых студентов на одной лавке. В парке проходят праздники, устраивают пикники и катаются на скейте.
- Областная картинная галерея
Здесь проводятся лекции для детей и молодежи, работает изостудия.
- Светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади
Под классическую музыку освещённые разным цветом струи воды поднимаются к небу.
- Тверской музей ужасов
Музей создан для борьбы со страхом. Здесь можно прикоснуться ко старинные орудиям пыток, надеть доспехи, воспользоваться оружием и полежать в гробу.
Псков
Старинный город преобразовался в туристический центр России, а некоторые достопримечательности занесены в списки наследия России.
- Псковский Кремль (Кром)
С его территории открывается панорамный вид на город и реки. На территории расположен Троицкий собор.
- Троицкий собор
Собор впервые упоминается с момента основания города, после этого был полностью спален и построен по старым чертежам.
- Довмонтов город
Здесь было расположено 18 соборов, церквей и храмов, больше в России таких мест нет. Сейчас реставрировано 4 храма, но работы продолжаются.
- Гремячая башня
Башня является частью Псковской крепости, которая служила оборонительным сооружением. С башней связано множество легенд и мистических историй.
- «Золотая набережная»
Прогуляться по набережной должен каждый турист. Здесь недавно появились застройки, которые полностью соответствуют старому Пскову.
Череповец
- Воскресенский собор
Собор был построен в XIV веке, а затем изнутри полностью расписан.
- Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских"
На территории музея действует конно-спортивная секция, а туристы могут взять на прокат коней и снаряжение.
- Октябрьский мост
Прогулка через мост позволит насладиться городом со стороны, а особенно красиво здесь в вечернее время.
Города России богаты на храмы, церкви, монастыри и военные укрепления, но вместе с этим здесь удивительная природа и гостеприимный народ.
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