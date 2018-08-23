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Смесители Grohe: преимущества

От качества и правильного выбора сантехники зависит многое. Протекающие трубы могут разрушить новый ремонт, а текущий кран приводит к высоким расходам за пользование водой. И очень неприятное - сломанный кран. В худшем случае вы должны платить не только за ремонт вашего пола в доме, но и за потолки соседей снизу. В связи с этим, большое значение имеет выбирать краны и другое санитарное оборудование только у доверенных производителей.

Кухонный смеситель Grohe не только смешивает воду, но и производители, ввиду конкуренции, придумывают для него различные полезные функции. Он может быть оснащен термостатом, поддерживающим постоянную температуру воды и регулирует напор. Таким образом, пока хозяйка моет посуду, она защищена от ожогов.

Другим популярным вариантом является встроенный электронный блок управления. Вода подается только тогда, когда руки достигают крана и автоматически выключаются. Хотя такие кухонные смесители не дешевы, их цена окупится через несколько лет, потому что они будут использовать меньше воды. Все микшеры могут быть установлены на раковине или стене. Для кухни актуальным является выбор первого.

Эти конструкции долговечны, сохраняют презентабельный внешний вид, без царапин и пятен в течение многих лет. Корпус всех кранов изготовлен из латуни, которая не корродирует и не ломается. Материал легко различить по весу: латунные изделия имеют больший вес, чем дешевый силумин. Покрытие их грязеотталкивающее - достаточно протирать кран, чтобы он сиял, словно новый.

Смесители для раковин обычно не очень разные по высоте - но всё зависит от моделей. Но стоит помнить, что низкие модели способствуют разбрызгиванию и не подходят для мелких раковин - только чаш с глубиной от двадцати сантиметров.

Качество покрытия непосредственно влияет на удобство ухода и его внешний вид, после нескольких месяцев эксплуатации. После каждого использования протрите мягкой тканью и удалите воду и грязь. Таким образом, вы сохраняете блеск покрытия в течение длительного времени. Не чистите покрытие абразивами или стальной сеткой - только губкой. Отбеливающие агенты, растворители, кислотные или хлорированные продукты не допускаются, особенно в хромовых деталях.

Grohe производит краны в 3 цветах - сталь, суперсталь и хром. Последние модели являются классическими и были испытаны на протяжении десятилетий. Но в настоящее время существуют и более современные варианты.

23 август 2018 /
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