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Выбираем тепловой насос

Грунт - это не только отличный биологический материал, который может обеспечить множество питательных веществ для различных растений, но также может служить природным источником тепловой энергии. В основном, солнечная радиация вызывает аккумулирование тепла в почве. Просто чтобы получить эту энергию и преобразовать ее, а затем отправить потребителям, используют специальные тепловые насосы.

Стоимость теплового насоса грунт вода может показаться впечатляющей, однако, после тщательного анализа годовой стоимости обогрева помещения и кондиционирования воздуха, становится ясно, что такой агрегат способен окупиться через 5-10 лет, а затем он поможет значительно сэкономить на коммунальных расходах.

Особенностями тепловых насосов Грунт Вода, купить которые можно на сайте https://alterair.ua/teplovye-nasosy-grunt-voda/являются следующее:

  • экономичность;
  • энергетическая независимость;
  • экологичность
  • удобство обслуживания;
  • долгий срок службы.

Более того, тепловые насосы грунт вода успешно используются для поддержания оптимального микроклимата в жилых, коммерческих, административных и промышленных зданиях.

Если более подробно рассматривать это геотермальное устройство, следует отметить, что стоимость его, в основном зависит от известности компании-производителя, и разумеется - от производительности устройства. В настоящее время тепловые насосы обширно предлагаются на энергетическом рынке, что облегчает выбор подходящего варианта.

Цены на тепловые насосы грунт вода формируются на основе предварительных расчетов потерь тепла в окружающих конструкциях, потребностей объекта в горячем водоснабжении, кондиционировании и прочим.

Чтобы снизить инвестиционные затраты на установку данного устройства, некоторые решают покупать агрегаты более низкой мощности. В этом случае устройство работает в двойном режиме (параллельно со стандартными источниками тепла). В этом случае приоритетным источником тепла является TH, а сдвиг частоты зависит от пиковых нагрузок продолжительности нагрева в системе отопления.

23 август 2018 /
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