Компания HOCK Training лидер в сфере удаленного образования

Сертификат CIA является единственным широко признанным международным сертификатом для внутренних аудиторов и одним из наиболее уважаемых профессиональных сертификатов в мире.

Получение сертификата данного сертификата повышает статус и подтверждает профессиональную квалификацию и компетентность его владельца и предоставляет отличные шансы для удачного карьерного роста.

Квалифицированные специалисты CIA требуются в следующих случаях:

в структурах, руководство которых фокусируется на качестве финансовой информации, при принятии на ней бизнес-решений; после получения международных кредитных рейтингов; предоставление данных о финансах зарубежным банкам-корреспондентам;

В том числе и в следующем случае:

Оценка системы внутреннего контроля, соответствия, безопасности активов, эффективности деятельности определенных функций государственных органов и торговых компаний.

Проанализировать и оценить эффективность системы управления рисками и оценить уместность системы корпоративного управления в отношении его принципов.

Подробнее об этом можно ознакомиться на сайте http://www.hocktraining.com/cia/.

Квалификационный экзамен CIA состоит из следующих трех частей:

Первая часть посвящается знанию международных профессиональных стандартов внутреннего аудита; Определение его концепций, основных аспектов внутреннего контроля, управления рисками; значение и функции внутреннего аудита; вопросы приоритезации деятельности внутреннего аудита, и подготовка его задач. Вторая часть экзамена CIA связана с методологией внутреннего аудита и прочим его задачам; общие вопросы о мошенничестве. Третья часть - включает: бизнес-процессы; финансовый и управленческий учет; правовое регулирование; ИТ и прочее.

Кандидат на получение данного сертификата может участвовать в экзамене в любом порядке. Этот экзамен представляет собой тестирование на компьютере - надо выбрать один из четырех вариантов.

Чтобы регистрации на получение сертификата CIA, заявителю вовсе не обязательно быть участником Института внутренних аудиторов - однако, это оказывает непосредственное влияние на размер экзаменационных сборов.