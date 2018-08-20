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Что нужно знать о кормах для животных

Четвероногие друзья резко меняют нашу жизнь к лучшему, делают ее красочней, разнообразней. Они дарят нам массу положительных эмоций, впечатлений и незабываемых воспоминаний. Наши питомцы – живые существа, которые также нуждаются в ласке, заботе, тепле и внимании. А мы, как ответственные хозяева, также должны позаботиться и о правильном питании животных. Только натуральные продукты оказывают должное влияние на организм, укрепляют кости, мышцы, сердечно сосудистую систему, иммунитет питомца. Благодаря правильному и сбалансированному питанию, щенок или котенок будет расти здоровым на радость хозяину. Сейчас огромной популярностью пользуются готовые корма для животных. Отличаются они по составу, а соответственно и стоимости. Как же правильно подобрать корм для питомца, который принесет пользу?

Собачий корм принято разделять на эконом, премиум, супер-премиум и класс холистик. Самыми дешевыми являются корма эконом-класса, а наиболее дорогостоящими – холистик. Именно дешевизна привлекает многих покупателей. Но ветеринары не рекомендуют приобретать дешевый корм для животных, потому что такая пища может нанести значительный вред здоровью щенка или взрослой собаки. Продукция эконом-класса вызывает различные заболевания. Если вовремя не вылечить недуг, исход может быть очень печальным. Корма, которые стоят дороже, изготавливаются из полезных овощей, ягод, фруктов и мяса, которые питают организм животного, придают ему бодрости, сил и энергии. Конечно, слишком дорогая продукция не каждому по карману. Можно найти корм, который по составу подойдет для вашей собаки. При этом его стоимость может быть вполне приемлемой.

Корма для котов классифицируют следующим образом: консервированные, влажные, сухие. Наиболее полезными считаются консервы, но качество продукции определяет именно ее стоимость. Ведь консервированный корм, изготовленный из сырья сомнительного качества, не принесет пользу кошке. Популярностью пользуются сухие корма. Основным критерием при выборе такой пищи также является цена. Сухой корм для кошек в городе Харьков доступен в различных зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Чтобы приобрести качественный продукт, необходимо обращать внимание на компанию-производителя, состав. Все ингредиенты, указанные на упаковке, должны быть известные потребителю. Если увидели в составе продукт с замысловатым названием, смело отказывайтесь от такого корма. Также учитывайте возрастную категорию, для какого животного предназначен и срок годности.

20 август 2018 /
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