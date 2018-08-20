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Особенности стиральных машин Bosch

Производство стиральных машин постоянно совершенствуется, но их бесперебойная работа все равно зависит от водо- и энергоснабжения. Неправильная подача воды, неисправная электропроводка негативно сказываются на бытовой технике и становятся причиной выхода из строя жизненно важных деталей. Если следовать инструкции по эксплуатации, не всегда можно уберечь прибор от поломок. В таком случае, нужно обращаться в сервисный центр, в котором осуществляют ремонт стиральных машинок.

Устранение неполадок должно проводиться только квалифицированными специалистами. Они проведут диагностику стиралки, определят причину поломки и приступят к скорейшей починке деталей. К сожалению, не многие правильно пользуются стиральной машинкой Бош, что и приводит к ее выходу из строя. Далее поговорим о наиболее распространенных неполадках, на которые жалуются пользователи.

  1. Не происходит слив воды. Причиной тому может быть несколько факторов. Зачастую к такой проблеме приводит засорившийся патрубок или фильтр. Почистить их легко. Но если сломался сливной насос, наиболее правильным решением станет его полная замена. Также проблемы со сливом воды могут возникать по причине выхода из строя электронного модуля. Чтобы избежать такой поломки, перед стиркой нужно тщательно проверять карманы одежды. Различные предметы часто забивают сливную систему агрегата.
  2. Не осуществляется нагрев воды. Вероятнее всего, причиной такой неполадки может стать накипь, которая и привела к поломке нагревательного элемента. Также вода может не нагреваться из-за сломанного датчика температуры.
  3. Не функционирует барабан. Причиной этому может быть несколько факторов. Возможно, непригодны к использованию щетки двигателя или слетел ремень, обеспечивающий вращение барабана. Могут быть и другие неисправности, но они встречаются не часто. Для определения проблему нужно провести диагностику.
  4. Стиральная машинка не включается. Это произошло, скорее всего, из-за неисправного модуля управления. Но перед диагностикой нужно проверить включена ли машинка в сеть, а также исправность розетки.

Ремонт стиральной машины Bosch должен проводиться только квалифицированными специалистами. Мастер быстро устранит проблему, используя специальное оборудование. Не пытайтесь самостоятельно приступать к ремонту стиральной машины. Неправильные действия могут привести к неисправности машинки.

20 август 2018 /
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