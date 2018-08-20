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Древние знаки и символы

Знаки и символы с древности существовали в обществе, а в настоящее время изменилось лишь отношение людей к ним. Они окружают нас везде - в повседневной жизни, в одежде, гербах и эмблемах организаций, на деньгах, оружии, флагах, в архитектуре.

Самое занимательное, что знаки и символы, окружающие нас, означают бессознательные стремления личности. В древности знание первоначального значения символических элементов считалось священным и тщательно передавалось следующим поколениям, что было важнее всех материальных ценностей. Несмотря на существенное пространственное и временное расстояние, можно приписать те же знаки и символы для всех известных цивилизаций. Почему символизм так был значим, в отличие от настоящего времени, когда это знание считается реликтом прошлого?

Например, можно об этом почитать на сайте https://historiosophy.ru/drevnejshie-simvoly-znaki-i-slova/.

Если изучать культуру древних народов, то можно видеть, что даже тогда знаки являются совершенно разными - позитивными и негативными. Кроме того, была представлена концепция рабочего символа и передачи информации. Но самое примечательное, что в настоящее время есть знаки, незнание которых не освобождает их от влияния на человека.

У людей есть достаточно интереса, чтобы увидеть истинную картину мира. Посмотрите, как бездействие достойных людей приводит к «незаметной» замене творческих знаков, поскольку негативные символы маскируются, как банальные ассоциации домашнего быта с материальными ценностями. Кроме того, это знание влияния знаков и символов может помочь современному обществу адаптировать вектор развития цивилизации. В конечном счете, глобальная трансформация символических знаков народов планеты напоминает превращение символа «минус» в знак плюса! Но следует понимать, что такое изменение отвечает интересам самого народа, возможно, только тогда, когда большинство населения мира узнает первую информацию о знаках, единых и независимых действиях. Ведь именно общество выбирает для себя флаг, герб, денежные купюры и прочие - где однозначно есть символы, которые что-то означают.

20 август 2018 /
Хочу все знать
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