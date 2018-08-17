Как выбрать аквариум

Аквариум в доме является частью «подводного царства», где есть различные виды растительности и жителей. В каждом интерьере это элемент стиля, который может вызывать положительные эмоции и хорошее настроение.

Аквариум идеально подходит для разных стилей под каждый дизайн дома. В настоящее время вы можете легко приобрести данные контейнеры, различной формы и размеров - например, здесь. Там же вы можете попросить специалистов помочь вам с выбором.

Для новичков важно внимательно рассмотреть вопрос о покупке резервуара. Вы не можете купить «пруд» для рыбы, не изучив основные принципы аквариума.

Значимые нюансы включают следующее:

рассчитать оборудование для соответствующего объема;

пространство в баке должно соответствовать числу «обитателей» воды;

определить оптимальный уровень фауны и флоры. Для водных животных важна совместимость между собой и местом обитания.

Прямоугольная форма аквариумов - наиболее стандартная, потому что здесь вы можете держать все виды рыб. Важным условием является совпадение ширины контейнера с высотой. С этими параметрами пространство хорошо насыщается кислородом, и рыбки плавают свободно. Прямоугольные аквариумы очень удобны, они могут легко воспроизводить подводный ландшафт моря. Нелегко поставить такой контейнер в комнату, но это оправдает ваши усилия. Такие формы, в основном, выбирают профессионалы, которые умеют ухаживать за своими плавающими "питомцами". Этот корпус прекрасно подходит тех подводных обитателей, которым нужен широкий пол, в том числе и рыб, которые требуют большой глубины;

Модели аквариумов, прикрепленные к стене, имеют узкие формы, которые трудно поддерживать, и не все типы аквариумных рыб могут здесь сосуществовать. Такие контейнеры долгое время вызывали подозрения среди любителей и профессионалов. В настоящее время производители преодолели эту проблему. Современная версия увлекательна и радует оригинальным видом в стенах аквариумного мира.

В местах повышенного риска повреждения стекла (например, если в квартире живут дети или питомцы), лучше предоставить акриловые модели. В других случаях - идеальным выбором является силикатное стекло.