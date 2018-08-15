Применение 3d принтера в создании копии человеческого органа

Не так давно в нашу жизнь вошли трёхмерные или 3d принтеры. Однако никто не мог предположить, что такие принтеры будут применены в области медицины. Учёные говорят, что появление этого уникального инструмента является одним из величайших изобретений человечества.

В ближайшем будущем, используя подобный принтер, можно будет запросто смоделировать человеческий череп, причём производство можно поставить на поток. Для любой больницы или клиники такой аппарат станет просто незаменимым. Конечно, цена такого устройства не такая уж низкая, но оно того стоит. И в этом уже есть первые шаги. Так, например, врачи из Америки уже создали имплантат участка черепа, спасший жизнь человеку. Интересная особенность прибора в том, что он копирует мельчайшие детали, учтя при создании имплантата характеры травм и особенности строения черепа. Но стоит отметить что, для успешной работы принтера нужно купить пластик для 3D принтера, который отличался бы качеством среди других аналогов.

3d принтеры уже сейчас используются для создания протезов, причём каждый создаётся индивидуально, учитывая все детали строения тела и особенности каждого пациента и в их производстве нет никаких шаблонов, что отличает их от тех протезов, которые уже в готовом виде продаются в магазинах. Принтер способен создавать даже сложнейшие протезы, в том числе и те, которые должны выдерживать большие нагрузки.

Отдельно хочется отметить применения объёмного принтера при производстве слуховых аппаратов для плохо слышащих людей. Принтер может работать с разными видами материалов и придавать изделию нужный цвет. Он учитывает особенность строения уха каждого человека, которому необходим такой аппарат. Аппарат способен делать как обычные ушные вкладыши, так и раковины, в которые уже встроены наушники.

Применим 3d принтер и в стоматологии, при создании временных коронок и протезирования.

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод: у 3d принтеров в медицине прогнозируется большое будущее и на него возлагаются большие надежды. Кроме того, принтеры и материалы для них с каждым годом дешевеют.