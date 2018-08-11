Гипоаллергенный гель лак от Professional Nail Boutique

Аллергическая реакция на гель-лак немало актуальна в настоящее время. Дефектный продукт, несоблюдение правил применения и прочие факторы могут вызывать зуд кожи, покраснение или сыпь. В таком случае, однако, вы не должны полностью отказываться от маникюра гель-лака. Ведь в настоящее время в продаже представлены специальные гипоаллергенные гель-лаки , которые абсолютно безопасны даже для чувствительной кожи.

Наиболее популярной причиной аллергии на гелевое покрытие является индивидуальная несовместимость определенных компонентов продукта. В таком случае могут возникать различные реакции, как например, сыпь, покраснение, сопровождение зудом и отделением ногтевой пластины. Опять же, эта реакция часто возникает, при использовании просроченного или более низкокачественного гелевого лака.

Некоторые представительницы прекрасной половины очень чувствительны к гелевому лаку в период беременности или грудного вскармливания. Это непосредственно связано с гормональными изменениями в организме, которые в конечном итоге исчезают. Поэтому, на этот период лучше отказаться от такого маникюра.

Если гелевый лак становится причиной респираторной аллергии, то ни один гипоаллергенный лак не поможет помочь в этом. В таком случае лучше отказаться от этого типа маникюра навсегда и предпочесть привычные всем лаки.

Особенностью гипоаллергенных гелевых лаков является тщательно продуманный состав. При создании используются лишь высококачественные сырьевые материалы, и все продукты тестируются во время производства. И тем самым, цена на такие гелевые лаки будет во много раз выше, чем для обычных - но на здоровье не нужно экономить.

Невозможно сказать, какой гель-лак прекрасно подходит для той или иной девушки - ведь у каждой свои особенности организма. Поэтому необходимо искать "собственное" декоративное покрытие для ногтей. Однако лучше искать среди известных и проверенных брендов. Имеющим склонность к аллергическим реакциям противопоказано использование китайских и малоизвестных гелевых покрытий.