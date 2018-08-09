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Как выбрать качественный картридж для принтера

Современный рынок картриджей не может не удивить разнообразием брендов и производителей. Многие потенциальные покупатели, которые приходят в магазин, не могут определиться с выбором данных устройств. Самое главное, при покупке картриджей - учитывать оригинальность продукта и соответствие принтеру.

Главные требования к картриджам

Интернет-магазин картриджей p.ua включает следующий перечень оборудования:
  • Оригинал. Выбор модели должен полностью соответствовать названию принтера, поскольку хорошая и постоянная работа могла быть только с оригинальными компонентами. Предлагаемый продукт производится в строгом соответствии с технологией, лежащей в основе производства лицензированных аналогов. Оригинальные картриджи предоставляются теми же производителями, которые делают принтер таким образом, чтобы была гарантирована совместимость с источником питания.
  • Совместимые. Производители данного типа картриджей являются сторонними компаниями. В процессе изготовления они часто используют более бюджетные технологии, не позволяющих достичь высокого качества. Для людей, имеющих приоритет в приемлемости стоимости, такие картриджи - прекрасное решение проблемы. Они отлично подходят для печати небольшого количества документов, поскольку картриджи заправляются достаточно быстро.
  • Восстановленные. Представителями данного типа обычно являются картриджи, которые используются и дополняются специалистами в частных мастерских. Приобретение этого товара экономит много денег, в отличие от фирменных аналогов. Такой картридж можно использовать много раз, однако его корпус не выдержит большого количества перезаправок. Разумеется, картридж можно почистить, диагностировать, провести замену деталей и прочее. Но в этом случае о высоком качестве печати придется забыть, поскольку порошок может просыпаться.

Качественные картриджи могут выдержать около четырех перезарядок, а потом их надо будет восстанавливать. Желательно в таком случае обращаться к специалистам, чтобы гарантировать высокое качество печати.

Производители рекомендуют приобретать только лицензированные модели.

09 август 2018 /
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