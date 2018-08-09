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Как можно лечить катаракту без операции

Чаще всего катаракта возникает у людей пожилого возраста. Заболевание возникает вследствие помутнения хрусталика. Выявить заболевание не сложно, больной просто не может разглядеть предметы, картинка становится не чёткой, а размытой. Конечно, лазерное лечение катаракты – это самый эффективный способ борьбы с болезнью, но можно действовать и медикаментозно. На определённом этапе такая терапия может дать неплохие плоды.

Катаракта – это опасный недуг. Если не заниматься лечением, человек может ослепнуть. Если консервативное лечение не дало результата, нужно как можно быстрее отправить больного на обследование и проведение операции.

Причины появления катаракты

Чаще всего катаракта возникает вследствие естественного старения организма. Ситуацию могут усугубить и некоторые заболевания, такие как сахарный диабет, проблемы с обменом веществ. Ситуацию могут усугубить и различные негативные факторы. В зоне риска находятся люди с близорукостью. Катаракта часто возникает после травмы, токсического отравления, облучения, длительного курения. Иногда причиной развития болезни может стать генетический фактор.

Лечение катаракты специальными каплями даст результат в том случае, если болезнь имеет лучевую и токсическую форму. К сожалению, в случае запущенной формы болезни, медикаментозные средства окажутся бесполезными. В этом случае без операции не обойтись. Капли могут применяться только для того, чтобы замедлить процесс развития катаракты.

Одними из самых эффективных средств в борьбе с катарактой являются капли Тауфон. Основное действующее вещество данного препарата – это таурин. Данный компонент помогает тканям быстрее восстанавливаться и регенерироваться. Кроме этого, препарат способствует восстановлению метаболических процессов. Данный препарат применяется при различных заболеваниях зрения, в том числе и при глаукоме.

Неплохим средством являются капли Квинакс. Данный препарат содержит антиоксиданты, которые создают своеобразный защитный слой, который защищает глазное яблоко от свободных радикалов, и соответственно, от развития самой болезни.

09 август 2018 /
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