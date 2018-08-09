Как сделать ловушку для мух своими руками

В летнее и весеннее время мухи могут стать серьёзной проблемой. Во-первых, они мешают человеку спать, сосредоточиться на своих делах. Во-вторых, мухи могут являться переносчиком инфекции. Ну, и, в-третьих, эти насекомые могут просто раздражать человека одним своим присутствием.

Конечно, можно купить уже готовую ловушку для мух, а можно изготовить её самостоятельно, в домашних условиях. Например, хорошей эффективностью обладает ловушка для мух сделанная своими руками.

Чтобы самостоятельно изготовить ловушку для насекомых, понадобится взять обычную пластиковую бутылку. Предварительно бутылку нудно промыть, и убедиться, что в ней не осталось остатков от напитка. Бутылку нужно разделить на две части. Верхнюю её часть срезают как можно ровнее. В результате получается два элемента – верхняя часть бутылки и длинная её часть.

Верхнюю часть бутылку нужно вставить в другую часть горлышком вниз. Если бутылку резали ровно, то один элемент идеально встанет в другой. Края бутылки проще всего соединяются с помощью степлера. Если этого приспособления нет под рукой, соединить части бутылки можно обычным скотчем или изолентой. Для этой цели можно использовать и суперклей, только он должен обладать водоотталкивающими свойствами.

Далее необходимо приготовить приманку. Для этого небольшое количество сахара растворяют в воде, ставят на небольшой огонь и приготавливают лёгкий сироп. Мухи очень любят сладкое, поэтому они охотно собираются возле горлышка бутылки.

Дополнительно в сироп можно добавить немного яблок, груш или яблок. Насекомым по вкусу такая приманка. Нужно нанести немного сиропа прямо на горлышко бутылки, чтобы мухи попадали в ловушку практически сразу, как только они решат отведать десерт.

Кроме этого, можно добавить в жидкость немного мёда, это ещё больше приманит мух. Если вы не желаете, чтобы к приманке прилетали осы и пчёлы, нужно добавить в неё немного обычного уксуса. Чтобы усилить действие приманки нужно ставить её на солнце. Время от времен нужно дышать в бутылку, или немного потереть бутылку. Чем больше в ней тепла, тем привлекательнее она для насекомых.