Особенности кредита под залог недвижимости

Для банков важна доля беспроцентных сделок. А что, если не недвижимость может максимизировать прибыль? Поэтому банки предпочитают кредиты под залог недвижимости. Это выгодно как для финансового учреждения, так и для потенциального заемщика, так как данные виды займов выдаются в наиболее благоприятных условиях урегулирования задолженности.

Кредит, обеспеченный недвижимостью, можно рассматривать, как своего рода ипотеку. Однако - вторая выдается лишь для приобретения жилых объектов, а потребительский кредитный банк предоставляет заемщику сумму для любых целей - то есть, гражданин может распоряжаться полученной суммой по своему усмотрению. Гарантия возврата в этом случае - это квартира, дом или земля. В этом случае заложенное имущество остается в пользовании заемщика, но он не может юридически распоряжаться имуществом до истечения срока кредита и полного погашения его: продавать, дарить.

Кому выгоден кредит под залог недвижимости Алматы? Любой человек, которому требуется огромная сумма денег - на долгий период. Такой вид кредитования имеет несколько важных преимуществ, в том числе следующие:

отсутствие информации о цели заимствования (покупка жилья или коммерческого объекта, лечение, обучение, вклад в бизнес или прочие);

значительная сумма кредита;

низкая процентная ставка;

можно и не иметь хорошей кредитной историей, потому что залог возврата - это жилплощадь или иное имущество.

В центре внимания некоторых банков находятся организации и компании. Банки предлагают различные кредитные программы, которые учитывают приоритеты бизнеса потенциального заявителя.

Как физические, так и юридические лица могут использовать специальный калькулятор на веб-сайте банка в Алматы, который показывает, сколько, за какой период и сколько процентов они смогут получить. Данная функция поможет вам найти самый выгодный вид займа.

Если заявка одобрена, то банк в этом городе Казахстана обычно запрашивает копии или оригиналы следующих документов: