Принципы работы гусеничного экскаватора и фронтального погрузчика
Гусеничный экскаватор – специализированная эффективная техника, которая предназначена для землеройных работ. Конструкция типовая, состоит из ходовой части, кабины и рабочего инвентаря – ковша. С его помощью и осуществляется захват и перенос грунта. Отличаются такие машины наличием гусеничной ленты, поэтому перемещается оборудование только в пределах строительной площадки. Кроме того, важным преимуществом экскаватора является многофункциональность и высокая продуктивность. Благодаря этим параметрам, а также простоте обслуживания, неприхотливости, надежности, мощности, выносливости машины гусеничного типа можно применять в любой отрасли, требующей проведения значительных земляных работ. Оборудование экономит не только время, но и трудовые ресурсы. Если приобрести машину не представляется возможным, тогда подойдет аренда гусеничного экскаватора. Это востребованная услуга, которая не требует значительных материальных расходов.
Активно эксплуатируют гусеничный экскаватор при строительных работах. Кроме того, его широко применяют в сельскохозяйственной, производственной, лесозаготовительной, коммунальной областях. Без такого экскаватора не обходятся аварийно-спасательные или дорожно-строительные работы.
Конструкция машины довольно простая, а поэтому дополнительно снабжается различным съемным инвентарем. Если штатный ковш не требуется, специалист может заменить его другими механизмами. Зачастую операторы используют грейферные челюсти, гидромолоты, гидробуры, зубы-рыхлители, бревнозахваты, гидроножницы. Кроме того, активно применяют крюки разного вида и копровые мачты. Благодаря этому, увеличивается функциональность экскаватора.
Также при строительных, сельскохозяйственных и дорожных работах применяют погрузчик. Фронтальный погрузчик аренда которого доступна для каждого потребителя, может справиться со следующими задачами: разгрузочно-погрузочные, земляные работы, перевозка различного груза или сыпучих материалов, уборка снега, транспортировка объектов на не слишком отдаленные дистанции. Фронтальный погрузчик отличается многофункциональностью и универсальностью. Машина может работать с большим весом, сохраняя при этом высокую работоспособность. Дополнительный инвентарь позволяет закончить строительные работы раньше положенного срока.
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