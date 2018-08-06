Преимущества объемных букв

В последние годы все чаще используются объемные световые буквы различных форм и масштабов в качестве рекламы. Их можно встретить перед входом в магазины, рестораны, на фасадах зданий.

Они могут быть выполнены из различных материалов - металла, пластика или полистирола. Это непосредственно влияет на вид и методы размещения структур:

Для крыши используют металлические буквы.

Трехмерные буквы на фасадах - из пластика.

Если вы хотите объединить объемные буквы с баннерами, световыми коробами, то лучше использовать пенопласт.

Для презентабельности и выразительности, такие буквы для рекламы подчеркиваются с помощью неоновых, светодиодных или трубчатых ламп. Они прекрасно выделяются из серой массы и видны вечером и ночью.

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Объемные буквы объективно считаются эффективным и недорогим форматом для рекламы вне дома. Они привлекают внимание целевой аудитории намного больше, чем обычные вывески. Это неоспоримое преимущество многообразия их форм и размеров. Различные объемные буквы могут быть созданы с помощью одного из шрифтов либо иметь оригинальную форму.

При разработке макета, обязательно надо соблюдать чувство меры. Надпись должна быть легко читаемой. Экономическая эффективность такого типа рекламного дизайна заключается в том, что никакие материалы не должны использоваться ля пространства между буквами.

Разделенность - еще одно немаловажное преимущество использования громоздких букв для рекламы. Это качество оказывает существенное влияние на скорость, с которой целевая аудитория воспринимает представленную информацию.

Чтобы создать такие объемные буквы, вы можете использовать различные материалы одновременно. Таким образом, можно будет создавать рекламные материалы для эксклюзивных проектов, которые учитывают все структурные особенности и потребности потенциальных клиентов.

Многие шрифты и обширная цветовая гамма делают такую рекламу уникальной и легко запоминающейся.