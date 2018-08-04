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Электронная регистратура

Электронная регистратура - это система, которая позволяет вам оформить прием к врачу и почти полностью исключает возможность ожидания в долгой очереди.

Таким образом, если в клинике установить онлайн-регистрацию, то нет надобности рано вставать, есть время получить купон в любое удобное время. Конечно, в экстренных случаях, если вдруг серьезно заболели, то откладывать прием на потом - не целесообразно. Но, при плановых осмотрах - лучше воспользоваться возможностью электронной регистратуры. Например, такая возможность имеется на сайте https://portal-zdrav.ru.

Среди прочего, талоны можно будет не только выписывать, но и удалять, тем самым, освобождая время для посещения других пациентов, изменяя время и дату визита, если вдруг возникли изменения в личных планах. Если это электронная запись, то заново заказать талон будет намного проще, тем более что врач также получает информацию о назначении и сможет контролировать пациентов с хроническими заболеваниями.

Следует также упомянуть, что на сайте могут появляться различные документы, сертификаты и другая информация о деятельности больницы, и все документы можно будет распечатывать, хранить на компьютере, когда возникнет такая необходимость.

Наличие электронной регистрации для учреждения и для бюджета здравоохранения имеет свои преимущества, которые включают следующие:

  • Улучшает качество заполнения медицинской документации - таким образом, не будет путаницы, из-за непонятного почерка врача.
  • Сокращение времени осмотра и лечения, поскольку пациент может самостоятельно заказать талоны, даже не опасаясь отсутствия талонов в этот день.
  • Сокращает количество несоответствующих диагностических и терапевтических целей - электронная медицинская карта может быть пересмотрена в любое время.
  • Улучшает контроль за использованием бюджетных средств.

Перечислять преимущества можно много времени, но они складываются в единую линию - позволяют врачам решать свою прямую ответственность - ухаживать за пациентом, а не принимать кого-то без очереди, вручную заполнять документы и прочим.

04 август 2018 /
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