Безопасная и эффективная борьба за иммунитет: такая существует?

Наш иммунитет тесно связан практически со всеми системами организма. Он защищает от вирусов, бактерий, токсинов, поэтому от состояния иммунной системы наибольшей мерою зависит, насколько здоровым будет человек.

К сожалению, многие факторы окружающей среды негативно влияют на уровень иммунитета. К его снижение приводят стрессы, тяжелая физическая и умственная деятельность, недосыпание, несбалансированное питание, вредные привычки (особенно курение) и плохая экология, что сегодня в мире проблема номер один. Но это совсем не значит, что за состояние иммунной системы бороться нельзя. Это не только можно, но и нужно делать. А самое главное – для этого есть эффективные и безопасные способы одновременно.

Речь идет о биологически активных добавках, о полезности которых утверждают и сами пациенты, и определенное количество врачей. И все же у многих есть сомнения на этот счет. БАДы для поддержания иммунитета: за или против | интерфакс попытался разобраться в этом вопросе на примере препарата Голубитокс.

Плюсы и минусы приема БАД Голубитокс

Голубитокс существенно отличается своим уникальным составом. Изготовлен он на основе концентрата голубики – полезнейшей ягоды, в которой содержатся витамины и микроэлементы. Полезность препарата дополняет экстракт листьев, где сохранены такие необходимые организму эфирные масла. Это и обеспечивает эффективность Голубитокса в:

борьбе с вирусами и инфекциями;

поддержании иммунитета и защитных функций организма;

доставке витаминов прямо к клеткам.

Пройдя полный курс, можно забыть о сезонных простудах, гриппе, бронхите или же заметно уменьшить длительность болезни. С таким БАДом улучшается не только физическое состояние, но и пропадает тревожность, хроническая усталость, что тоже немаловажно для крепкого иммунитета. Но самое главное – из организма выводятся токсины, что негативно влияют на него в целом.

Впрочем, есть и несколько минусов у этого препарата. Он высококонцентрированный, поэтому детям до трёх лет, беременным и кормящим его принимать нельзя. Противопоказан препарат и при аллергии на компоненты. А тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, лучше полностью отказаться от лечения этим БАДом – он способен усугубить ситуацию. В остальных случаях Голубитокс безопасен и эффективен, поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что биологически активных добавок бояться не стоит. Они могут быть очень полезными. Но очень важно учитывать состояние своего здоровья, консультироваться с врачами и обязательно принимать такие средства согласно инструкции.