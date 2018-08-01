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Особенности установки Windows

Если вам срочно потребуется установка Windows, обратитесь к опытным специалистам, представленным на веб-сайте http://1it-master.ru/komp-help/ustanovka-windows. Специалисты данной компании ответят вам на всем вопросы, касающимся настройки программ на ПК и ноутбуках, а также назовет вам цены и сроки работы.

Создайте заявку на выше указанном веб-сайте, разместите заказ на переустановку Windows. Укажите технические характеристики вашего ПК и время, когда вам будет наиболее удобно принять мастеров. Обратившись к специалисту компании выше, вы по достоинству оцените следующие их предоставляемые преимущества:

  • Бесплатный приезд мастера к вам в дом или на работу
  • Выполнение услуг быстро и качественно
  • Предоставление дополнительных услуг (установка антивируса, архивирования, драйверов)
  • Возможность координации затрат на работу, отсутствие наценок
  • Компетентные консультации и т.д

Чтобы переустановить операционную систему Windows, для мастеров этой компании требуется минимальное количество времени. Работа занимает от одного до двух часов. Опытный специалист проверяет работу ОС и настроит правильную работу вашего ПК или ноутбука. Спросите заранее, сколько стоит переустановка Windows перед заявкой. Однако - стоимость вполне разумная. Специалист отвечает на ваши вопросы и рассказывает, какая операционная система может быть лучше установлена на ваш ПК, с учетом имеющихся технических характеристик.

Мастер прибудет на ваш указанный адрес сразу после получения заявки, подготовит жесткий диск для ПК, чтобы установить новую ОС. Если вы заметили серьезную неисправность вашего устройства, то специалист переустановит операционную систему. Обычно, неполадки связаны со следующими:

  • Драйверы установлены неправильно
  • Жесткий диск отформатирован
  • Ошибка, при установке старой ОС
  • Удаленные системные файлы
  • Установка вредоносного ПО и прочее

Профессионалы данной компании имеют большой опыт в этом еле. Они устанавливают каждую версию быстро и экономично для Windows (XP, 7, 8, 10). У них имеются все необходимые программы, драйверы.

Свяжитесь со специалистами, которые предоставляют услуги на веб-сайте выше, и получите помощь, необходимую для определения интересующих вас вопросов. После завершения работы ваш компьютер быстро запускается, начинает обнаружение всех подключенных устройств и прекращает самопроизвольное выключение.

01 август 2018 /
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