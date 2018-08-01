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Когда нужны услуги нотариуса?

Несмотря на то, что многие сделки с недвижимостью могут совершаться самими владельцами, все еще существуют определенные транзакции, требующие обращения к нотариусу. Дело в том, что имеются документы, которые недействительны без подписи компетентного специалиста - они не имеют юридической силы.

Конечно, есть исключения, однако нотариус должен подтвердить разрешение на подачу заявки на государственную регистрацию прав или сделок с недвижимостью, заверение зарегистрированных прав в государственных реестрах. Это касается и доверенности в порядке передоверия. Но не забывайте, что доверенность должна быть прекращена как можно скорее после заключения транзакции. Это также может сделать нотариус. Срок действия документа истекает на следующий день после консультации с квалифицированным специалистом.

Обязательно нотариус должен заверить завещание. Это нужно для того, чтобы между наследниками в дальнейшем не было споров. Любое изменение воли, например прекращение, тоже необходимо заверить нотариально. Разделение собственности происходит по нотариально заверенной воле, устные соглашения не являются юридически эффективными.

Рента - это транзакция, при которой владелец передает имущество плательщику. Размер и тип оплаты определяются заключением договора. Например, кроме регулярных платежей, возможна и оплата счетов и прочие. Такую ренту тоже необходимо заверить нотариально.

Брачный договор - это другой вид сделки, юридически сильный только с подписью и печатью компетентного специалиста. Стоит напомнить, что его можно оформить в любое время - до или после заключения брака, через пять или пятнадцать лет. Его содержание определяется самими супругами. Вы можете определить обязанности по оплате ипотечных кредитов и других займов, а также, кто и что получит после развода. Главное - заключить такой контракт с нотариусом.

Если имущество является совместно приобретенным, то для совершения сделки требуется согласие мужа и жены. В таком случае также нужны нотариальные услуги.

Нотариус также оформляет согласие на выплату алиментов. В нем указаны условия оплаты, их размер, частота, способ. В контракте вы можете описать условия для поддержки детей и несовершеннолетних - нет необходимости иметь несколько контрактов.

Обязательно имейте в виду, что все нотариальные услуги, описанные выше и другие, являются платными.

01 август 2018 /
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