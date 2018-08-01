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Базы данных для поиска людей в Интернете

Какая может быть польза от базы данных для поиска людей по фамилии? Преимуществ таких услуг может быть немало. Например, вы можете из чистого любопытства узнать, какие ещё люди имеют такие же имена и фамилии, как у вас. Если они живут с вами в оном городе - то вы можете даже встретиться все вместе. Кроме того, вы сможете узнать, где сейчас живут ваши бывшие одноклассники, однокурсники, сослуживцы, соседи, которые давно уехали в другие города.

И разумеется - вы сможете найти своих дальних родственников, и если среди них будут представители старшего поколения - то у вас даже будет возможность узнать историю своей фамилии, составить родословную.

Вы можете использовать раздел поиска базы данных людей по фамилии, без регистрации. Однако, зарегистрированные пользователи смогут получить немало полезных функций. Например, если вы создаете свое семейное древо, система автоматически проверяет всех членов вашего семейства в базе данных имен, и вы получите подробную информацию сразу. Когда вы добавляете новые файлы, первые зарегистрированные пользователи будут иметь к ним доступ. Если имя совпадает, то система автоматически отправляет вам уведомления об этом человеке и помогает найти нужную страницу.

Регистрация в этой базе данных абсолютно бесплатная и занимает очень мало времени. Когда вы регистрируетесь здесь, вам не нужно вводить номер телефона, а доступ разрешен без текстовых сообщений. Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии на страницах архивов и добавлять объявления для поиска людей.

Если же вам не удалось найти нужного человека по фамилии, то можете оставить объявление. И как только человек с такими персональными данными зарегистрируется в интернете, то система объявит вам об этом.

Кроме того, если вы не можете найти человека по его фамилии, то можете попробовать расширить поиск, введя дополнительную информацию - город проживания, год рождения и прочие.

Проверьте правописание имен на орфографические ошибки. И обязательно помните, что фамилия может измениться, и поэтому будет разумно искать и девичью фамилию.

01 август 2018 /
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