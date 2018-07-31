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Карнизная подшивка Софит BUDMAT

Эстетика крыши может придать полную картину жилого или иного вида здания. Задача ответственного владельца - обратить внимание не только на красоту крыши, но и на прочность. Эта задача легко решаема - для этого надо выбрать материалы, которые обеспечивают вентиляционное пространство под крышей, а также защиту от влаги и грибов. Для подшивки кровли зданий, загородных домов нередко используется деревянный каркас, виниловая или металлическая облицовка. Однако у данных стройматериалов есть достаточно значимый конкурент - софиты для крыши. Эти изделия прекрасно подходят для покрытия различных горизонтальных поверхностей: козырьков, карнизов, молдингов и прочих.

При использовании в качестве отделочного материала, софиты предоставляют много преимуществ, к которым относятся слеующие:

  • Устойчивы к износу, ударам и повреждениям, к воздействию низких и высоких температур, климатическим особенностям региона.
  • Цвета этих изделия разнообразны, они не выгорают под влиянием прямых солнечных лучей и не требуют дополнительной окраски.
  • Панели являются декоративными. Технология их производства дает возможность имитировать текстуру разных пород древесины: дуб, грецкий орех, сосну, красное дерево и прочие. Столь обширный спектр текстур обеспечивает условия для удачного воплощения дизайнерских идей.
  • Материалы, которые делают софиты устойчивыми к образованию плесени и грибкам, являются экологически чистыми, плохо воспламеняющимися.
  • Низкий вес панелей позволяет сделать обшивку карнизов старых домов, без риска их разрушения в дальнейшем.
  • Использование Софит Будмат или других - увеличивает срок службы крыши.
  • Панели легко и удобно устанавливать. С их помощью вы можете реализовать проекты для улучшения различных архитектурных атрибутов, поскольку фары можно легко резать и обработать.

Нахождение недостатков в использовании софитов для украшения крыши является сложным делом. Тем не менее, те, кто серьезно заинтересован в экономии энергии, не должны забывать, что этот материал может уберечь жилье от потерь тепла, но не исключает надобности в установке теплоизоляции.

31 июль 2018 /
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