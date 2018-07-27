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Как сэкономить на печати и не потерять в качесте?

Современный офис невозможно представить без наличия всевозможной компьютерной техники. И хотя активность бизнес-процессов сегодня уверенно перемещается в режим он-лайн, а сдать отчёт в налоговую или отправить прайс партнёру можно через интернет не выходя из офиса, печатающие устройства не сдают своих позиций. Потребность в печати всё так же актуальна, даже небольшой офис "выдаёт на гора" немалое количество отпечатанных накладных, прайсов, доверенностей, распоряжений. А картриджи имеют способность быстро и в неподходящий момент заканчиваться и стоят недёшево. Решение задачи оптимизации затрат на печать позволяет даже небольшому бизнесу существенно сэкономить. Давайте вместе посмотрим, как и насколько заправка картриджей поможет сократить расходы.

Деньги любят счёт

По статистическим данным производственная компания с сотней сотрудников имеет потребность ежемесячно распечатывать от 15 до 25 тысяч листов, более крупное предприятие (500 рабочих мест) - 250 тысяч. Даже небольшой офис в месяц получает тысячи отпечатков, а в случае торговых фирм, эта цифра вырастает во много раз.

Проведя оптимизацию затрат можно кардинально снизить стоимость одного отпечатка. К примеру, 1 чёрно-белый отпечаток на лазерном принтере обходится, с учётом цены на бумагу и картридж, в 2-3 гривны, а после оптимизации - 0,8-1 гривна. Это возможность постоянно экономить.

Как сэкономить на печати

Назовём три главные причины нерационального расходования средств и как их устранить:

  1. Неэкономный подход к обновлению расходных материалов. Заправить картридж принтера стоит гораздо дешевле, чем покупка нового. Постоянно покупая оригинальные картриджи, мы тем самым увеличиваем стоимость отпечатка. Качественная заправка в профессиональном сервисном центре позволяет удешевит печать без ухудшения её характеристик.
  2. Нехватка необходимых навыков. Самостоятельная заправка картриджа может привести не только к выходу его из строя, но и к поломке принтера. Ремонт принтера и покупка нового картриджа отразятся на себестоимости печати. Заправка лазерных картриджей, равно как и струйных, безопасна и экономична, если произведена в надёжном месте таком как сервисный центр ZIP.
  3. Неграмотная организация обслуживания офисной техники. Профилактику и ремонт офисной техники следует доверять только профессионалам.
27 июль 2018 /
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