Римские шторы как элемент романтики

Новое - хорошо забытое старое

Римские шторы... Как много говорит о себе название. Мы сразу представляем солнечную Италию, Собор Святого Петра, Колизей, фонтан Треви - романтика. И на душе становится как-то теплей. Давайте узнаем, откуда взялись эти римские шторы, заставляющие мечтать и погружаться в мир фантазий.И действительно ли они так хороши?

Казалось бы, что общего между Древним Римом и такой современной разработкой, как римские шторы. Оказывается, очень много. Зачем придумывать велосипед, если можно что-то подсмотреть, черпнуть опыта у предков?

Принцип работы римских штор подобен тому, как делались паруса на кораблях в Древнем Риме. Они также собирались в романтические гладкие складки, когда поднимались вверх.

Прародителем римских штор было обыкновенное влажное полотно. Не было никакого механизма поднятия и опускания. Римские женщины, спасаясь от пыли грунтовых дорог, завешивали окна влажной тканью. К тому же это спасало от невыносимой жары и яркого солнца. Полотно выбиралось не прозрачное, как можно более плотное и потяжелее. Бывали моменты когда солнце вдруг пряталось за тучи, появлялся прохладный ветерок. Тогда так хотелось дыхнуть свежего воздуха и приоткрыть шторы. И тут возникали неудобства. Окно можно было или полностью открыть, или полностью закрыть. Так появилась идея сделать такую конструкцию штор, чтобы можно было регулировать их высоту. Ну разве это не романтично - женщина, стоящая у окна, приоткрыв штору, наслаждается свежим ветерком.

Римские шторы актуальны всегда

Неверное сложно представить себе шторы, которые бы подходили абсолютно всем. А римские шторы - универсальный вариант. Благодаря сочетанию тканей, цвета, размера и разнообразию моделей, можно создать неповторимую атмосферу в помещении. У них попросту нет недостатков - сплошные достоинства:

защищают от солнца, пыли;

удобны в использовании;

практичны;

благодаря своей конструкции позволяют пропускать нужное количество света;

дают полёт фантазии при выборе расцветки;

могут быть выполнены в самых разнообразных тканях;

исполняются в различных модификациях;

можно сочетать с другими шторами и аксессуарами;

вписываются в любой интерьер;

подходят для любого типа помещений.