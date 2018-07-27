Написание научной работы от "А" до "Я"

Написание любой научной работы – это кропотливый труд, который требует не только больших затрат времени, но и особенного подхода. Студенты сталкиваются с такими заданиями постоянно. Рефераты приходится писать сразу по нескольким предметам, а курсовые работы – это ежегодные проекты, которые позволяют раскрыть свой научный потенциал.

Одна из главных проблем, с которыми студентам приходится сталкиваться, – это вопрос уникальности текста. В эпоху Интернета в открытом доступе находятся миллионы источников информации. С одной стороны, они позволяют написать качественную работу без длительного поиска материалов и посещения библиотек. С другой стороны, любой заимствованный фрагмент текста и любая цитата определяются современными онлайн-сервисами за считанные минуты. Как же сделать проект уникальным? Как написать отличный реферат или курсовую работу? И что такое киллер для антиплагата?

Поэтапное написание студенческой работы

Первый шаг к созданию успешного проекта, будь то курсовая или реферат, – это выбор темы глубокое ее осмысление. Важно ответить на такие вопросы:

Почему указанная тема важна для исследования?

В чем ее уникальность и новизна?

Какие аспекты выбранной темы будут освещаться, и с каких сторон стоит на нее посмотреть?

На что обратить внимание в первую очередь?

На основе ответов на все эти вопросы подбирается список литературы. Это могут быть не только университетские пособия и книги, но и монографии, научные статьи и публикации, профильные статьи, авторефераты диссертаций и сами диссертации. Также могут подойти в качестве источников другие студенческие работы – курсовые или дипломные. Главное, чтобы они имели научную ценность и были одобрены преподавателями.

После создания четкого списка литературы можно приступать ко второму этапу – разработке авторской стратегии исследования указанной темы, а также созданию краткого плана изучения. В это время набрасывается краткий план разделов и подразделов проекта. Также стоит определить их логическую последовательность. Важно, чтобы из раздела в раздел тема раскрывалась с разных сторон, а сам текст не терял причинно-следственных связей.

При определении проблемы и основной задачи исследования стоит набросать краткий план аргументации. Перед тем как начинать писать, можно тезисно набросать личные суждения и главные постулаты. Это поможет в создании четких аргументов и контраргументов.

Третий этап – написание самого текста, а также создание авторских выводов. Важно, чтобы в них лаконично излагалась вся суть проделанной работы. Вступление и выводы – это две основные части проекта, на которые преподаватели обращают внимание в первую очередь.

И последний этап – проверка уникальности и обработка текста. О нем стоит поговорить более детально.

Работа с уникальностью

Многие студенты сталкиваются с проблемой низкой уникальности. Даже если работа написана самостоятельно, многие программы проверки плагиата определяют уровень ее оригинальности как низкий. Исправить это помогут такие хитрости:

избавление от научных клише и шаблонных фраз;

замена текстовых математических формул на их изображения;

перефразирование больших цитат своими словами;

замена стандартных диаграмм на авторские, а также избавление от стандартных таблиц;

смена последовательности разделов или подразделов;

использование синонимов вместо стандартных терминов.

Большое влияние на процент уникальности имеют авторские фразы и выводы. Чем больше в тексте личных слова автора, тем выше шансы успешно пройти проверку на плагиат. Авторские выводы, тезисы, результаты уникальных исследований и экспериментов – все это повышает новизну работы и ее оригинальность.

Неуникальные фрагменты можно заменить схемами или таблицами, добавить к ним авторские ремарки и замечания. Авторский глубокий анализ чужих работ тоже приветствуется.

Как определить процент уникальности текста?

Перед тем как отправлять работу преподавателям для университетской проверки, можно заранее обработать текст и исправить ошибки. В этом помогут такие онлайн-сервисы:

antiplagiat.ru;

Еtext;

text.ru;

Антиплагиат ВУЗ;

Advego;

Антиплагиат СГА.

Для их работы не требуется особенное программное обеспечение или денежные вложения. Достаточно установить программу на компьютер или же провести проверку в режиме онлайн прямо на сайте. Для лучшего результата можно обработать текст сразу при помощи нескольких сервисов. Многие из них определяют не только неуникальные фрагменты, но еще и синтаксические, орфографические или грамматические ошибки.

Сервисы самостоятельно выделяют неуникальные предложения. Все, что остается автору, – исправить свои ошибки или заменить фрагменты полотна. Но главное, что делает проект уникальным, – это глубокое и самостоятельное изучение темы.