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Игрушечная посуда для детей на miramida.com.ua

При покупке игрушечной посуды для своих любимых дочек, следует внимательно осмотреть её, почитать информацию на упаковке. Важно обратить внимание на следующее:

  • Материал. Посудка должна быть выполнена из безопасных, нетоксичных материалов. Иначе, токсины, имеющиеся в составе, могут стать причиной аллергии или даже инфекций. Поэтому, перед покупкой на https://miramida.com.ua/categories/v/680, изучите состав.
  • Форма. Игрушечная посуда не должна иметь острых выступающих частей, уголков, которые могут повредить девочке.
  • Цвет, который должен быть как можно более естественным. Во-первых, это не повредит представлению реального мира девочек, а кроме того, изделия «ядовитые цвета» могут отпугивать детей. Кроме того, необходимо избегать черных и ярко- красных игрушек - их также дети могут плохо воспринимать.
  • Запах. Детская посуда не должна иметь резкого специфического запаха. И если вдруг, он присутствует - значит игрушки выполнены из токсичных материалов, и следовательно, от покупки надо отказаться.
  • Руководство, которое следует изучать заранее перед приобретением. Инструкции по надлежащему использованию игрушечной посуды могут быть указаны, как на самой игрушке, так и на упаковке или на вкладыше.
  • Тематика. Приобретайте детскую посуду с изображениями, которые не вредят душевной психике ребенка. Специалисты не советуют покупать для детей игрушки с изображением монстров, мутантов.
  • Реалистичность. Эксперты Роспотребнадзора советуют выбирать игрушечную посуду, внешне похожую на настоящую, чтобы девочка могла провести аналогию.
  • Звук - это не должно мешать или пугать детей. Если игрушечная посуда с музыкальным сопровождением, слушайте все мелодии, прежде чем совершать покупку, и убедитесь, что детей это не отпугивает. Также учитывайте на громкость звука или настройку.
  • Детали. Не отделяемые части игрушечной посуды из твердого материала, такие как металлы, дерево или пластик, должны быть размещены так, чтобы ребенок не мог схватить их зубами. Если же части отделены от игрушки, у них не должно быть острых краев и концов.

На сайте https://miramida.com.ua предлагается только качественная посуда для девочек, по приемлемым ценам в Украине.

27 июль 2018 /
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