Игрушечная посуда для детей на miramida.com.ua

Материал. Посудка должна быть выполнена из безопасных, нетоксичных материалов. Иначе, токсины, имеющиеся в составе, могут стать причиной аллергии или даже инфекций. Поэтому, перед покупкой на https://miramida.com.ua/categories/v/680

Форма. Игрушечная посуда не должна иметь острых выступающих частей, уголков, которые могут повредить девочке.

Цвет, который должен быть как можно более естественным. Во-первых, это не повредит представлению реального мира девочек, а кроме того, изделия «ядовитые цвета» могут отпугивать детей. Кроме того, необходимо избегать черных и ярко- красных игрушек - их также дети могут плохо воспринимать.

Запах. Детская посуда не должна иметь резкого специфического запаха. И если вдруг, он присутствует - значит игрушки выполнены из токсичных материалов, и следовательно, от покупки надо отказаться.

Руководство, которое следует изучать заранее перед приобретением. Инструкции по надлежащему использованию игрушечной посуды могут быть указаны, как на самой игрушке, так и на упаковке или на вкладыше.

Тематика. Приобретайте детскую посуду с изображениями, которые не вредят душевной психике ребенка. Специалисты не советуют покупать для детей игрушки с изображением монстров, мутантов.

Реалистичность. Эксперты Роспотребнадзора советуют выбирать игрушечную посуду, внешне похожую на настоящую, чтобы девочка могла провести аналогию.

Звук - это не должно мешать или пугать детей. Если игрушечная посуда с музыкальным сопровождением, слушайте все мелодии, прежде чем совершать покупку, и убедитесь, что детей это не отпугивает. Также учитывайте на громкость звука или настройку.

Детали. Не отделяемые части игрушечной посуды из твердого материала, такие как металлы, дерево или пластик, должны быть размещены так, чтобы ребенок не мог схватить их зубами. Если же части отделены от игрушки, у них не должно быть острых краев и концов.

При покупке игрушечной посуды для своих любимых дочек, следует внимательно осмотреть её, почитать информацию на упаковке. Важно обратить внимание на следующее:

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