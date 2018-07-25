Как выбрать кроссовки для тенниса

Многие считают, что кроссовки - это универсальная обувь, которую можно носить для бега, тренировки и различных спортивных игр. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы появиться на корте и достойно сыграть в теннис. В дополнение к удобной одежде, необходимо иметь и кроссовки, которые не только увеличивают шансы на победу, но и обеспечивают безопасность во время игры. На что нужно посмотреть, когда пытаешься купить теннисные кроссовки?.

Подошва данной спортивной обуви должна не только иметь идеальное сцепление на поверхности, но и быть своего рода каркасом для стопы. На основе особых параметров, вы сможете подобрать обувь, которая надежно защищает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, оберегает от растяжения и получения других травм.

Чрезмерная пронация происходит у теннисистов, у которых уже есть диагноз «плоскостопие». Вы можете установить это самостоятельно, если обрисуете стопу на листе бумаги. Наиболее надежным методом является рентгеновский снимок ног. Если и у вас есть такая проблема, то вы должны приобрести модель с супинатором. Квалифицированные специалисты могут помочь вам с этим.

Если у вас всё в порядке со стопой - то у вас не должно быть проблем с покупкой мужских кроссовок для тенниса - тем более, в настоящее время в продаже предлагается обширный ассортимент данных изделий.

Кроме того, следует определить сезон, в котором будете носить эти кроссовки. По состоянию сезона характер текстильной части и ее материалов в основном влияет на: легкое и дышащее или плотное и сохраняющее тепло изделие.

Подошва обуви для тенниса должна быть гибкой, чтобы стопа чувствовала полный комфорт и саму поверхность корта. Несмотря на видимую мягкость, подошва изготовлена из резины высокой прочности и обладает долгим сроком службы. Средняя треть подошвы, которая находится над сводом стопы, наиболее чаще выполнена из каучука. Эта вставка обладает легким весом, однако, жесткая и не позволяет стопе сворачиваться внутри. Это позволяет надежно уберечь ноги от получения травм и суставы - от преждевременного износа.

И с учётом написанного выше - шансы на победу значительно возрастут.