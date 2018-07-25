» » Как выбрать кроссовки для тенниса

Как выбрать кроссовки для тенниса

Многие считают, что кроссовки - это универсальная обувь, которую можно носить для бега, тренировки и различных спортивных игр. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы появиться на корте и достойно сыграть в теннис. В дополнение к удобной одежде, необходимо иметь и кроссовки, которые не только увеличивают шансы на победу, но и обеспечивают безопасность во время игры. На что нужно посмотреть, когда пытаешься купить теннисные кроссовки?.

Подошва данной спортивной обуви должна не только иметь идеальное сцепление на поверхности, но и быть своего рода каркасом для стопы. На основе особых параметров, вы сможете подобрать обувь, которая надежно защищает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, оберегает от растяжения и получения других травм.

Чрезмерная пронация происходит у теннисистов, у которых уже есть диагноз «плоскостопие». Вы можете установить это самостоятельно, если обрисуете стопу на листе бумаги. Наиболее надежным методом является рентгеновский снимок ног. Если и у вас есть такая проблема, то вы должны приобрести модель с супинатором. Квалифицированные специалисты могут помочь вам с этим.

Если у вас всё в порядке со стопой - то у вас не должно быть проблем с покупкой мужских кроссовок для тенниса - тем более, в настоящее время в продаже предлагается обширный ассортимент данных изделий.

Кроме того, следует определить сезон, в котором будете носить эти кроссовки. По состоянию сезона характер текстильной части и ее материалов в основном влияет на: легкое и дышащее или плотное и сохраняющее тепло изделие.

Подошва обуви для тенниса должна быть гибкой, чтобы стопа чувствовала полный комфорт и саму поверхность корта. Несмотря на видимую мягкость, подошва изготовлена из резины высокой прочности и обладает долгим сроком службы. Средняя треть подошвы, которая находится над сводом стопы, наиболее чаще выполнена из каучука. Эта вставка обладает легким весом, однако, жесткая и не позволяет стопе сворачиваться внутри. Это позволяет надежно уберечь ноги от получения травм и суставы - от преждевременного износа.

И с учётом написанного выше - шансы на победу значительно возрастут.

25 июль 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Хочешь знать где купить недорогие мужские кроссовки в Киеве
Хочу все знать

Хочешь знать где купить недорогие мужские кроссовки в Киеве

В ассортименте мужской обуви кроссовки занимают первое место. И спортивные, и для повседневной носки, они наиболее востребованы и популярны. Выпуском кроссовок сегодня занимаются десятки уже именитых
Adidas ClimaCool на Bestcros
Хочу все знать

Adidas ClimaCool на Bestcros

Почти в каждом спортивном магазине потенциальным покупателям предлагается обширный ассортимент обуви - кроссовок. Они отличаются с точки зрения производителя, расценки, оттенков и функциональности.
New Balance: высокое качество, доступное всем
Хочу все знать

New Balance: высокое качество, доступное всем

В наш век люди отдают свое предпочтение обуви в спортивном стиле. Этот производитель кроссовок набирает бешеным темпом обороты. Все изделия имеют яркий, стильный дизайн.
Кроссовки nike roshe run
Хочу все знать

Кроссовки nike roshe run

Современная обувь, выполненная в спортивном стиле, давным-давно получила свое всеобщее признание. Поэтому ее носят спортсмены и даже те, кто вообще практически далекий от спорта.
Кроссовки Адидас Суперстар
Хочу все знать

Кроссовки Адидас Суперстар

На данный момент спортивная обувь пользуется достаточно большой популярностью, поскольку все больше людей стало интересоваться спортивной деятельностью, ведь это не только возможность всегда быть в
Детские кроссовки: советы по выбору
Хочу все знать

Детские кроссовки: советы по выбору

Кроссовки – это специально разработанная спортивная обувь, к выбору которой нужно подходить тщательно. Особенное внимание нужно при выборе детских кроссовок.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности применения базальтопластиковой арматурыКамень чёрный агатСекреты мужских SPA салоновМеталлические двери в ТвериМатериал для изготовления кухонной мебелиКакому смартфону можно отдать предпочтениеКак правильно оформить кредит под залог жильяОтдых в Карелии


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+