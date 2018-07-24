Клише для тиснения имеют большое значение в производстве полиграфической продукции. Такие устройства позволяют печатать принты, которые генерируют объемные изображения. Особые заготовки позволяют печатать все виды полиграфических продуктов, которые могут быстро обрабатывать большое количество печатной проукции.

Без таких изделий массовое производство открыток, книжек с яркими, объемными обложками и прочими видами рекламных атрибутов - просто немыслимо. При обработке кожи, дерева и кондитерских изделий также используются заготовки для печати.

Клише для тиснения изготовлены из высокопрочных металлов. Наиболее часто используемые материалы - это магний и латунь. Использование каждого из металлов, при изготовлении преформы, имеет свои плюсы и минусы. Магниевые продукты пользуются большим спросом, ввиду их низкой цены. Они идеально подходят для средних тиражей. Их износостойкость может составлять до 50 000 отпечатков. Клише из латуни стоят дороже, но могут передавать больше оттисков, из-за их высокой износостойкости.

Такие изделия делают каждый продукт более привлекательным. В полиграфической сфере они позволяют использовать трехмерные изображения в производстве. При работе с кожей и древесиной, клише для тиснения часто используются для нанесения рисунков, логотипов изготовителей и других принтов на продукты. С клише вы можете сделать каждый продукт более привлекательным, узнаваемым. Без трехмерных оттисков современная кожаная куртка даже не представляется возможной. Массовое производство деревянных сувениров немыслимо без использования заготовок.

Такие клише производятся от имени специализированных компаний. Изготовление клише, которое требует высокой точности, не может обойтись без специального передового оборудования. Компания http://klishe.suпроизводит данные заготовки на высоком качестве. На веб-сайте компании вы найдете контактные данные, по которым вы можете оформить заказ. Каждое клише сделано в соответствии с индивидуальным проектом, и лишь самое современное оборудование используется в производственном процессе, что позволяет сделать высокую ясность всех мелких деталей изображения, что способствует получению отпечатков высокого разрешения.