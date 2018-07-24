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Срочный переплет на заказ

В настоящее время все больше людей и организаций выбирают тип переплета для книг, журналов, диссертаций и прочих изданий. Твердый переплет выбирается из всех типов наиболее часто. Что объясняет его популярность? В основном, это связано с его следующими очевидными преимуществами:

  • Практичность. С данного аспекта, твердый переплет является идеальным решением и не имеет аналогов среди остальных.
  • Прочность и долгий срок службы. Практически нереально случайно повредить твердую обложку. Она является максимально устойчивой к внешним воздействиям.
  • Презентабельный вид. Твердый переплет выглядит очень привлекательным и, таким образом, создает умышленно более благоприятное впечатление, чем печатные изделия в иных типах связывания.

При изготовлении твердых покрытий, картон используется со специальной ламинированной стороной, придавая ему презентабельный внешний вид. Печатный продукт с таким соединением буквально блестит, при свете, что повышает его эстетические характеристики. Создание жесткой обложки создает внутренний блок, состоящий из нескольких сшитых листов, расположенных в ряд. Этот внутренний блок добавляет прочности и твердости сшитому печатному продукту.

Разумеется, если вы посмотрите на стоимость, становится понятным, что более бюджетный вариант - это мягкое покрытие. Однако, очевидные преимущества жесткого связывания компенсируют стоимость.

Для твердого переплета в типографии в Москве используются только лучшие материалы, и поэтому полиграфические изделия не теряют своего презентабельного внешнего вида, даже после нескольких лет. Обращаться за срочным переплетом на заказ можно на сайте https://pereplet.moscow/.

Мягкий переплет является предпочтительным, при производстве определенных видов печатной продукции. Например, если компания должна делать какие-либо инструкции, брошюрки, мягкая обложка более подходит для этого.

Мы отмечаем, что мягкий переплет не приводит к экономии качества материала. Несмотря на низкую стоимость, данная типография использует только прочные материалы для ее производства. Если аккуратно обращаться с полиграфическими изделиями - они гарантированно прослужат долго.

24 июль 2018 /
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