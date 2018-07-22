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Онлайн школа для будущих выпускников Фоксфорд

Фоксфорд - это онлайн-школа, которая включает занятия для учеников, их родителей и учителей. Немалое значение уделяется подготовке ЕГЭ и школьным олимпиадам. Однако вы также можете просто подтянуть себя по определенным предметам, например, английский или математика. Они работают с учениками 3-11 классов, а уроки ведутся преподавателями Московского государственного университета, Московском физико-технического института, экономических факультетов и прочих ведущих университетов страны.

Учителя предоставляют курсы непрерывного образования, а для родителей - курсы открытого обучения и развития для детей.

Учебные программы следующие:

  1. домашняя школа;
  2. летняя школа.

Вы можете обучаться здесь с любого устройства: ПК, планшета или смартфона, обучение в режиме реального времени, то есть вы можете задавать вопросы и регулярно проводить подготовку.

Виртуальная школа Фоксфорд успешно функционирует с 2009 года. И за этот период количество регистраций насчитывает более миллиона.

На сайте courses.foxford.ruвы можете узнать о стоимости обучения в час. Но все курсы варьируются в зависимости от продолжительности и сложности.

Хорошей новостью является то, что первый урок бесплатный, и вы можете оценить качество курсов, прежде чем платить.

Судя по рейтингам, многие родители начали использовать онлайн-школу Foxford, потому что они живут в отдаленных местах и имеют неудобства регулярного посещения учителей, связанного со стоимостью дороги и продолжительности пути.

В официальном сообществе в соцсети и на сайте есть положительные и отрицательные отзывы. Это указывает на то, что плохие отзывы здесь не стирают и не удаляют, а решает проблемы пользователей и студентов, что не может не радовать!

В целом, обзоры разделены на два типа, большинство из которых являются положительными, а небольшая часть - отрицательная, в основном из-за организационных и технических проблем, а не из-за качества предоставляемого обучения или компетенции учителей. Таким образом, можно понять, что школа Фоксфорд - это вовсе не мошенники, и им действительно можно доверять, и даже - рекомендовать своим друзьям.

22 июль 2018 /
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