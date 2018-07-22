Как происходит вывоз и утилизация бытовой техники

С каждым годом различные агрегаты становятся более современными и технологически продвинутыми. Но что, если оборудование сломано и гарантия не дана? Ответ прост - вы можете сдать эти приборы. Во многих крупных городах нашей страны принимаются бытовая техника и оргтехника со стороны специализированных компаний, а также тех организаций, которые занимаются ремонтом и обслуживанием данных приборов. Почему стоит сдавать бытовое оборудование? Каждый прибор состоит из модулей и элементов, которые могут помочь восстановить новую или еще не вышедшую из строя технику. Представители специализированной компании оценивают эффективность и целесообразность приобретения оборудования с учетом его особенностей и деталей. Разумеется, стоимость сломанного оборудования ниже затрат на работающего. Однако вам не нужно перевозить оборудование за свой счет.

И зачем сдавать оборудование? Каждый агрегат состоит из многоразовых материалов, в особенности, металла. Но многие технические устройства содержат высокотоксичные вещества, которые могут повредить ваше здоровье и окружающую среду.

Утилизация и вывоз бытовой техники в нашей стране вовсе не распространены (особенно в малых населенных пунктах). В некоторых случаях устройства можно просто сдать на металлолом, но вы, вероятно, не получите приличную сумму.

Специализированными центрами по приему могут быть компании, которые используют технологическое оборудование для дальнейшей обработки. Эти компании либо посредничают между источником отходов и перерабатывающей компанией, либо сами покупают и утилизируют бытовую технику. Некоторые юридические лица сдают большое количество подержанного оборудования, как за деньги, так и бесплатно.

Бытовая техника, которая появляется на свалке, становится чрезвычайно опасным предметом, который наносит ущерб здоровью и природе. В связи с этим, каждый из нас может внести некоторый вклад в охрану окружающей среды, обратившись к соответствующим службам для безопасного и экономного вывоза и утилизации старых и ненужных бытовых агрегатов.