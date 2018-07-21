Особенности применения базальтопластиковой арматуры

В качестве современной альтернативы арматуре из стекловолокна и стали, в последние годы в Белгороде активно используется базальтовая пластиковая арматура. Она состоит из смеси смол и базальтовых волокон, внешних стержней разной длины со спиралевидной поверхностью. Основными преимуществами данного материала являются: возможность повысить эффективность строительных работ, благодаря небольшой массе (в отличие от стальных аналогов), которая на основе структуры и разумной стоимости обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и на всё строение в целом. По сравнению с армированием из стекловолокна, более заметна устойчивость к коррозионным процессам в агрессивных химических условиях и лучшие физические и механические характеристики.

Отличительной особенностью арматуры из базальтового пластика является высокая прочность на растяжение, в два раза больше, чем сталь, для выдерживания нагрузок аналогичных размеров. Для сравнения - плотность их в 4-5 раз ниже, что увеличивает их легкость. Из-за инертности к электричеству, невозможно накопить статическое напряжение в нем и провести по нему движущиеся токи.

Срок полезного применения базальтопластиковой арматуры в Белгороде, при надлежащем уходе, составляет не меньше восьмидесяти лет. Низкий вес арматуры из данного материала значительно облегчает выполнение конструкции. В отзывах экспертов также упоминается экологическая безопасность стержней, поскольку они не выделяют токсичные загрязнители. Единственным недостатком этих фитингов является высокий риск пожара: они начинают плавиться, при температуре в двести градусов.

Технические свойства базальтопластиковых сделали их популярными в промышленном и частном строительстве, а также в ремонте / реставрации. Обширно используются для соединений сэндвич-панелей, в строительстве шахт и элементов проезжей части, которые повергаются агрессивным влияниям природы. Также они используются в легком и тяжелом бетоне (плиты, монолитные основания). Гибкие соединения также эффективны в структуре конструкций, подверженных воздействию токовых утечек.