Выбираем костюм для зимней рыбалки
Зимняя рыбалка - это испытание для надежных и жестких мужчин, которые готовы устоять в суровую погоду нашей страны. И вовсе не все считают себя рыбаками-профессионалами, регулярно ловят рыб подо льдом, немало из них предпочитают спрятать инвентарь до весны. Причины этого вполне понятные - есть риски не только испортить себе досуг, но и подхватить простуду и другие серьезные заболевания.
Популярные рыбацкие костюмы выполнены из высококачественных мембранных материалов. Они прекрасно помогут во время рыбной ловли, очень удобны и обеспечивают тепло в зимние дни на открытом воздухе.
Мембранная ткань известна своим отличным водоотводом, что означает, что жидкость, накопленная во время движения, не является проблемой, даже при высоких температурах. Поклонники сидячего рыболовства могут взять костюм, выполненный из обычного материала, которые стоят несколько дешевле, но объем их использования более ограничен.
Покупать эти изделия необходимо только в проверенных местах. Например, на сайте http://e-sapog.ru/category/odezhda/zimnyaya-odezhda/ предоставляется такая возможность.
Выбирать костюмы для зимней рыбалки рекомендуется на основе следующих критериев:
- Правильная длина рукавов является важным параметром, который отвечает за комфорт во время рыбалки. Идеальная длина может быть рассчитана путем сгибания руки и измерения расстояния до середины пальцев. Эта длина поможет уберечь руки от ветра. Многие рыбаки предпочитают снимать перчатки для посадки наживки или установки устройства.
- Чем меньше различных деталей на рукавах, тем лучше. Это проблема безопасности, особенно при сильных порывах ветров.
- Брюки легче выбирать с водонепроницаемыми швами, чем с минимальными внешними компонентами.
- Если вам нужны коленные подушечки, вы должны проверить штаны перед покупкой. В большинстве моделей «родные» наколенники очень жесткие. Поэтому лучше покупать внешние элементы, которые обеспечат больше удобства.
- Карманы на куртке нужны обязательно, ведь в них можно хранить корм и согревать руки.
- Капюшон является неотъемлемой частью зимней куртки для рыбалки. Помните, что его задача - защитить от ветра и снега и безусловно - сохранить тепло. Он не должен постоянно спадать с головы. Желательно выбирать капюшон с широким воротником, полностью закрывающий шею.
- Самый удобный вариант куртки - это на липучках. При этом, данные застежки должны легко открываться даже, если рыбак будет в перчатках.
Экипировка для спортсменов на fightwear.ua
Женские куртки в Екатеринбурге
Куртка с климат-контролем
Коляски на zapp.ua в Украине
Как правильно выбирать якорь?
Лучшая женская одежда для офиса - деловой костюм
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ