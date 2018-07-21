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Особенности рулевого редуктора

Одним из самых старых механизмов в строении автомобилей является рулевой редуктор. Он был интегрирован в систему рулевого управления, даже когда автомобильная промышленность только начинала развиваться.

Механизм, называемый рулевым, представляет собой отдельный блок, состоящий из зубчатых колес и, в зависимости от строения, червячного вала. Главная опция данного устройства - увеличить мощность, обеспечиваемую водителем к рулевому колесу. Благодаря трансмиссии, водитель может поворачивать колеса транспортного средства в нужном направлении, и никаких особых усилий, при этом, не требуется, даже если система рулевого управления не оборудована усилителем.

Корпус всех редукторов выполнены из сварной стали либо чугуна. В таком случае имеются элементы трансмиссии - валы, шестерни, подшипники и прочие. Бывает и так, что специалисты также устанавливают оборудование, которое смазывает подшипники и шестерни.

Часто транспортные средства оснащены червячным редуктором. Крутящий момент передается, из-за их присутствия, через червячную шестерню, которая состоит из зубчатого колеса, червячной передачи и прочих деталей. В настоящее время этот тип передачи используется практически во всех программах.

Цену на рулевой редуктор автомобиля лучше узнать у специалистов. Безусловно, качественные механизмы не будут стоит дешево. Попросите специалистов помочь вам с выбором, чтобы не купить подделку.

Стоит также сказать, что ремонт рулевого механизма довольно сложный. Вы не можете приступить к этой работе, пока не приобретете необходимое оборудование, и не получите опыт и знания о строении автомобиля. Даже если машина имеет рулевое управление с усилителем, процесс ремонта в этом случае существенно не отличается от ремонта аналогичного устройства в автомобиле без ГУР. Различие заключается в типах втулок и смазочных материалов.

В отличие от ремонта, регулирование рулевого механизма - этот подход относительно прост, поэтому вы можете легко справиться с ним. Каждый производитель рекомендует регулярно проверять уровень масла и менять его. Это можно сделать специальной отверткой, которая должна быть чистой.

21 июль 2018 /
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