Критерии выбора влагомеров для зерна, сена и силоса

Влагомеры нужны для того чтобы определять уровень влажности различных зерновых культур. Контролировать этот показатель крайне важно. Если температура и влажность будет превышена, велика вероятность того, что для сушки зерна потребуются дополнительные материальные вложения. Кроме того, класс пшеницы понизится, возможно, мука станет непригодной для выпекания хлебобулочных изделий, а микроорганизмы и бактерии будут активно размножаться. При повышенной температуре зерно согревается, что в будущем может стать причиной самовозгорания. Тогда потери будут масштабными, ведь огонь уничтожит не только зерновые культуры, но и оборудование. Чтобы предотвратить всевозможные чрезвычайные ситуации, в сельскохозяйственном производстве используют влагомер.

Наиболее популярными являются устройства финского производителя Farmcomp. Аппарат измеряет влажность на поле, при переработке, транспортировке или сушке образцов, а также на зернохранилищах открытого и закрытого типа. Для измерения влажности не требуется предварительный размол зерна. Образец помещают в измерительную камеру, закрывают крышкой. Результат появляется на экране через несколько секунд. Преимуществом устройства является графический текстовый дисплей, русскоязычные настройки, удобный интерфейс.

Существует также влагомер сена и силоса. Аппарат дополнительно снабжен специальным датчиком, который определяет уровень влажности кормов. Модель устройства wile 26. Влагомер используют для определения влажности прессованного и рассыпного сена.

Преимущества модели:

возможность самостоятельно выставлять нужные параметры;

автоматическая компенсация разницы температуры;

самостоятельное внесение показателей и правок при использовании метода печной сушки;

устройство автоматически отключается;

выведение среднего результата измерений.

Стоимость влагомера доступная, а показатели всегда точные. Измеряет сено в рассыпном виде или тюках. Предварительно в настройках шкалы нужно выбрать необходимые изменения. При подсчете результатов аппарат учитывает не только температуру сена, но и атмосферные колебания окружающей среды. Благодаря этому, показатели всегда точные даже при неблагоприятных погодных условиях. Прибор помогает установить пригодность веществ, из которых изготавливают корм для домашних животных.