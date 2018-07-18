Какие обои лучше подойдут для кухни

Обои остаются одним из самых популярных декоративных материалов для стен в кухне. В настоящее время в продаже предлагаются обои с высокой прочностью, которые не боятся различий в температуре, устойчивых к влаге и пыли, не выгорают под воздействием прямых лучей - незаменимые качества для декорирования кухни.

Речь идет о виниловых, флисовых или стекловолоконных моделях, а обширная палитра цветов и текстур позволяет вам выбирать обои для любого типа декора – смотреть здесь.

При планировании интерьера данного помещения, многие потребители основываются на личных предпочтениях, габаритах кухни и располагаемом бюджете. ля начала - надо принимать во внимание формы, размер и цвет мебели, а все остальное - выбирается на основе приобретаемых атрибутов. В связи с этим, удобнее выбирать изделия под цвет мебели.

Наиболее актуальный цвет для кухни - это белый. Он является нейтральным и отлично сочетается с другими оттенками. Если мебель в вашей кухне белая, то лучше основываться именно на этом оттенке. Современный гарнитур будет смотреться эффективнее на фоне стен с графическими узорами, полосками, оригинальными фотоколлажами и даже фотообоями. Можно будет подобрать яркие изделия, которые имитируют различные материалы - керамику,кирпич,древесину и прочие. Если же у вас дизайн на кухне очень современный - то можете выбрать декор для стен с трехмерной панорамой.

Классический белый гарнитур великолепно сочетается с пастельными оттенками.

Чем изысканнее атрибуты, тем менее навязчивыми должны быть изображения на светлых обоях.

Для уютного белого декора в деревенском стиле подходит красочная цветовая гамма: цветочные мотивы или картины соответствующего деревенского пейзажа, а, подобрать их можно на сайте https://oboi.com.ua/.

Для интерьера в стиле Прованс с белым гарнитуром прекрасно подойдут обои с изображениями цветочков. Таким образом, остальные декоративные атрибуты в кухне должны быть подобраны - в соответствующих оттенках - в тон к цветочкам на обоях.

Если же у вас гарнитур черного цвета - то целесообразно выбирать светлые оттенки обоев - бежевые, кремовые, пастельные тона и прочие.

Кроме того, вы всегда можете обращаться к специалистам- дизайнерам интерьеров.