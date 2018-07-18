Турецкий язык в истории и его изучение
Многие люди, начав изучать турецкий язык, ничего о нем не знают. Это очень красивый язык, на котором разговаривает огромное количество людей. Основные носители языка проживают в основном, в Турции, Болгарии, Греции, Сирии, на Северном Кипре, Германии, в Северном Ираке, и во многих других странах. Многие сотни тысяч турков за последние годы переехали в Западную Европу.
Турецкий язык (тюркский) еще именуют по названию полуострова Анатолия, анатолийско-турецким. До XVIII века язык назывался османским.
Турецкий язык очень близкий по фонетике и лексике к крымско-татарскому и гагаузскому языкам.
На восточной Анатолии диалекты сходны с Азербайджанскими. Остальные диалекты различаются слабо.
Современный турецкий язык стал формироваться в XIX веке . Европейские диалекты вытесняли персидские и арабские элементы.
Но в период создания Турецкой республики иностранные заимствованные слова стали уходить на второй план, все чаще турки возвращаются к древнему исконному языку.
Письменность до 1928 года заимствовала арабскую основу. После реформ было принято решение перейти на алфавит, построенный на латинской основе. Сейчас арабским алфавитом турки пользуются крайне редко.
В России турецкий язык описывали А. Казембек и О.И. Сенковский. В Европе описание дал Ф. Аргенти. Бергмалы Кадри впервые описал турецкий на арабском языке.
Что бы выучить турецкий можно действовать разными способами. Можно поехать в Турцию на несколько лет, живя там и общаясь с местным населением впитывать в себя новые слова.
Можно посещать курсы иностранных языков, если вам нравится учиться в коллективе.
Некоторым людям гораздо комфортнее чувствовать себя, находясь один на один с хорошим преподавателем.
Молодые люди гораздо чаще прибегают к обучению на http://www.istanbul-edu.com.ua/category/turkish/. Уроки могут проходить как в прямом общении в вебинарных комнатах, так и быть записаны на диски.
Можно превратить изучение языка в увлекательную игру. Каждый человек выбирает наиболее удобный ему способ обучения.
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