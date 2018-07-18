Турецкий язык в истории и его изучение

Многие люди, начав изучать турецкий язык, ничего о нем не знают. Это очень красивый язык, на котором разговаривает огромное количество людей. Основные носители языка проживают в основном, в Турции, Болгарии, Греции, Сирии, на Северном Кипре, Германии, в Северном Ираке, и во многих других странах. Многие сотни тысяч турков за последние годы переехали в Западную Европу.

Турецкий язык (тюркский) еще именуют по названию полуострова Анатолия, анатолийско-турецким. До XVIII века язык назывался османским.

Турецкий язык очень близкий по фонетике и лексике к крымско-татарскому и гагаузскому языкам.

На восточной Анатолии диалекты сходны с Азербайджанскими. Остальные диалекты различаются слабо.

Современный турецкий язык стал формироваться в XIX веке . Европейские диалекты вытесняли персидские и арабские элементы.

Но в период создания Турецкой республики иностранные заимствованные слова стали уходить на второй план, все чаще турки возвращаются к древнему исконному языку.

Письменность до 1928 года заимствовала арабскую основу. После реформ было принято решение перейти на алфавит, построенный на латинской основе. Сейчас арабским алфавитом турки пользуются крайне редко.

В России турецкий язык описывали А. Казембек и О.И. Сенковский. В Европе описание дал Ф. Аргенти. Бергмалы Кадри впервые описал турецкий на арабском языке.

Что бы выучить турецкий можно действовать разными способами. Можно поехать в Турцию на несколько лет, живя там и общаясь с местным населением впитывать в себя новые слова.

Можно посещать курсы иностранных языков, если вам нравится учиться в коллективе.

Некоторым людям гораздо комфортнее чувствовать себя, находясь один на один с хорошим преподавателем.

Молодые люди гораздо чаще прибегают к обучению на http://www.istanbul-edu.com.ua/category/turkish/. Уроки могут проходить как в прямом общении в вебинарных комнатах, так и быть записаны на диски.

Можно превратить изучение языка в увлекательную игру. Каждый человек выбирает наиболее удобный ему способ обучения.