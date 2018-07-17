Готовые наборы гель лаков

В последние годы девушки используют гелевые лаки для создания стильного и оригинального маникюра. Вы можете сделать это, даже у себя в доме. Но для этого обязательно надо подобрать подходящие инструменты. Если вы используете высококачественное оборудование и технику нанесения, то покрытие прослужит вам о трех недель.

В настоящее время многие производители предлагают своим потенциальным покупателям не приобретать все необходимые материалы отдельно, а - уже готовые наборы. В этом случае каждая компания решает, какие компоненты включены в стартовый комплект. Например, на сайте sweetnails.com.ua/55-nabory-gel-lakovпредоставляется такая возможность в Украине.

При выборе данного комплекта убедитесь, что гель-лак не слишком густой или жидкий. Кроме того, бутылочка должна иметь удобную кисть, благодаря которой после первого использования можно качественно покрыть ногти. Кисточка должна быть обрезана снизу и не иметь овальной формы. Не покупайте большую бутылку гелевого лака - не более 15 мл. Если вы используете его для себя, достаточно бутылок по 5 мл. Вы будете впустую тратить деньги - ведь ни одна девушка не хочет проходить с одним цветом в течение двух лет.

Праймер - благодаря этому компоненту вы можете достичь идеального сочетания натурального ногтя с цветным покрытием. Кроме того, грунтовка эффективно очищает и обезжиривает ноготь и удаляет избыток влаги. Существует два типа праймеров: без кислоты и с кислотой. Если вы выберете второй вариант, будьте очень осторожны, при его использовании. Если он попадает на кожу, это может вызвать ожоги.

Перед нанесением декоративного слоя, следует придать ногтям правильную форму, а также тщательно отшлифовать. Таким образом, вы можете прикрепить гель-лак как можно ближе к натуральному ногтям. Причиной этого является то, что при работе на ногтевой пластине возникает шероховатость, из-за которой сцепляется искусственное покрытие. Для подготовки ногтей к процедуре необходимо использовать пилочку с абразивностью 240/240.

После нанесения гель-лака на ногти следует обработать кутикулу увлажняющим маслом. Благодаря ему ногти и кутикулы получат здоровый вид, питание и увлажнение.

В настоящее время ассортимент комплектов стартеров для покрытия ногтей - довольно велик. И каждый из них имеет свои специфические компоненты.