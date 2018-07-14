День Бефаны на Аппенинском полуострове

В самом начале января на Аппенинском полуострове с размахом празднуют день Епифании, или как в простонародье её называли Бефаны. Виновница торжества известна тем, что заботливо упаковывала носочки детишек разного рода сладостями.

По внешнему виду, она смахивает на нашу родную Бабу Ягу из отечественных сказок, такой же нос крючком и характерно выделяющаяся бородавка на щеке. Разве что одевалось изысканнее: в пальтишко, дырявую старую юбку, колготки и фирменную острую черную шляпу, из-под которой копнами на шею скатывались длинные тёмные волосы. Приносит подарки она в отличие от Санта Клауса не на повозке запряженной доблестными оленями, а непосредственно на метле. Но, как и её белобородый коллега, в дом предпочитает заходить через трубу, где уже в зависимости от настроения, оставляет подарки либо у камина, либо у кроваток послушных деток, и всё под покровом ночи.

Непосредственно сама традиция дарить детям гостинцы на праздник Епифании уходит в далекую древность. По одной из легенд, Бефана была родом из Вифлеема, и как-то ей посчастливилось встретить волхвов, которые спешили поздравить вот-вот рожденного Христа. Она попросила восточных царей взять её с собой, на что ей вежливо отказали, но предложили добротную альтернативу, отправиться вокруг света и радовать подарками воспитанных детишек.

За этой нелегкой работой, Епифания окажется в Италии, где ей так придётся по душе, что она осядет в этих местах на многие годы.

По другой легенде, она откажет трём мудрецам на предложение навестить за компанию новорожденного Богомладенца, и за своё безверие она будет наказана. Теперь она, каждый год мечется от дома к дому в поисках новорожденного Христа, оставляя везде сладости.

Что касается детишек, которые плохо себя вели целый год, они в носочках находят, как правило, чёрный сахарный уголёк, вместо сладкого подарка.

В столице Италии всё празднество проходит на площади Навона. Именно здесь по легенде с двенадцатым ударом часов спускается на землю Бефана. Территория городской площади превращается в одну большую шумную ярмарку, с аттракционами, игрушками, и сладостями. В качестве сувенира с собой можно привезти тряпичную куколку Бефаны. В этот день вы встретите и переодетых в Епифанию местных жителей, которые с удовольствием с вами сфотографируются. Этим праздником финиширует череда рождественских гуляний в Италии.

В волшебной Венеции в этот день организовывается «Гонка Ведьм». С раннего утра на Гранд Канале, полсотни взрослых мужиков, переодетых в Бефану, на праздничных гондолах, устраивают эффектные соревнования, за которым с интересом наблюдают тысячи гостей этого мистического города. Финишируют участники регаты у моста Риальто возле большущего чулка Епифании.

Чудесный праздник, который стоит посетить, если удастся задержаться в Италии на новогодние праздники.