Как продуктивно учиться в каникулы и при этом отдохнуть?

Почему в лагере хорошо?

Дети и родители всегда с нетерпением ждут наступления каникул. Для школьников это время отдыха от учебы, домашних заданий, а родители могут целую неделю не контролировать посещение ребенком учебного заведения и своевременность выполнения заданий.

Но просто так сидеть дома и только изредка гулять непоседливым ребятам надоедает очень быстро, им нужно движение и множество событий. Именно поэтому родители отправляют своих детей в детские весенние лагеря. Это приносит радость в первую очередь ребенку, ведь любой юный исследователь будет рад получить новые впечатления. В лагере жизнь «кипит», каждый день происходит что-то интересное, поэтому на скуку просто не остается времени.

Что делать во время легады?

Когда начинается очередная легада, лагерь оживает, его наполняют дети, привозящие с собой радость и приятную суету. Чтобы под влиянием скуки ребята не начали баловаться, в лагере продуман досуг школьников. Они могут заниматься разными вещами, доступными для детей, приехавших в детский лагерь в Подмосковье:

Посещение расположенных на территории кружков и секций. В качестве руководителей выступают опытные вожатые-педагоги, способные научить ребенка чему-то новому;

Множество мероприятий занимает почти все свободное время, а остальные часы ребята отводят для подготовки к выступлениям;

Лагерь «Объединенное Королевство» — это тематический отдых с уклоном в изучение языков, поэтому ежедневно отводится время для занятий

Плотный график не позволяет детям скучать или заниматься опасными вещами. Родителей порадует, что их чадо круглосуточно находится под надзором вожатых. Но при этом малыши не чувствуют этого постоянного контроля, все сотрудники лагеря ненавязчиво приглядывают за своими подопечными и стараются не оставлять их без присмотра.

Эффективность обучения

Дети занимаются иностранными языками в игровой форме , поэтому процесс обучения становится в разы эффективней в сравнении со школьными занятиями. Преподаватели вызывают интерес к занятиям, а не заставляют учиться. Это помогает и дальше, после возвращения в родную школу, с энтузиастом учить иностранные языки. Всего одна неделя в лагере способна поднять уровень владения языком и придать уверенность в своих силах. Благодаря этому раскрываются таланты школьников, и в дальнейшем у них не возникает проблем с изучением языков.