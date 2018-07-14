Морская пищевая соль

Особенности и качества

В чем преимущества морской соли перед поваренной? Последняя, кстати, уже давно считается вредной добавкой к еде и именуется «белой смертью». Чтобы избежать ее вредных последствий для здоровья, диетологи рекомендуют купить морскую пищевую соль . Ее нужно употреблять в пищу не вместо поваренной, а время от времени, дополняя традиционную разновидность.

Морская соль кристаллизуется в природных условиях на ветру и солнце. Получаемые кристаллы имеют серый цвет за счет высокого содержания минеральных веществ и океанической глины. Они проходят очистку и измельчение. В глине накапливаются микрочастицы водоросли дюналиеллы, которая обладает многими целебными свойствами. Это растение – природный антиоксидант

Свойства:

более мягкий вкус;

содержание в составе более сотни минералов и микро- и макроэлементов;

отсутствие срока хранения.

Благодаря большому количеству микроэлементов, морская соль благотворно влияет на состояние здоровья, балансирует внутренние физиологические процессы.

Влияние морской соли на здоровье:

ускоряет метаболизм (натрий, калий, йод);

укрепляет костную ткань (калий);

способствует заживлению ран;

укрепляет иммунитет и защищает от инфекций (марганец);

стимулирует половую функцию;

положительно сказывается на нервной системе;

лечит кожные заболевания (кремний) и др.

Свойства морской соли и, соответственно, ее полезность различаются в зависимости от того, где она была выпарена. Наиболее полезной является средиземноморская соль. Качество продукта можно определить по цвету. Чем темнее оттенок у морской соли, тем более насыщенна она незаменимыми элементами.

Применение:

Кулинария. Морская соль применяется как основная добавка к пище. Медицина. Ванны с солью полезны людям с неустойчивым психоэмоциональным фоном, заболеваниями почек и печени, артритами, остеохондрозом, проблемами с кожным покровом. Очень эффективны промывания и ингаляции с применением морской соли при насморках, бронхитах, гайморите, ОРВИ. Косметология. Скрабы очищают кожу и придают тонус и подтянутость. Также соль используется для ухода за здоровьем волос и ногтей, как антицеллюлитное средство.

При множестве позитивных качеств, морская соль может оказать и негативное воздействие, если ее использовать неправильно. При употреблении ее в пищу в чрезмерных количествах она может привести к повышению давления, заболеваниям сердца, спровоцировать инсульт. Ведь основу этой соли составляет хлорид натрия. Поэтому не стоит употреблять суммарно более чайной ложки морской соли в сутки.