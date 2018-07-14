Лето – это время, когда особенно хочется чувствовать легкость и носить максимально комфортную обувь.

Чтобы купить летние босоножки, хорошо сидящие на ногах, нужно обратить внимание на качество материалов и пошива. Брендовая обувь Sasha Fabiani, сшитая в Италии, отличается натуральными материалами и универсальным дизайном.

Пополняя собственную коллекцию обуви, в первую очередь стоить обратить внимание на базовые модели светлых оттенков. Они станут важным элементом женского образа и никогда не выйдут из моды.

Предназначение

Босоножки отлично подходят для активных женщин, которые проводят много времени на ногах. Главное – подобрать удобную и элегантную модель. К основным задачам летних босоножек относится защита и украшение женских ножек. Чтобы найти свою идеальную модель, нужно учесть ряд следующих характеристик:

Качество материала. Желательно, чтобы летняя обувь была изготовлена из мягких и натуральных материалов, позволяющих коже дышать.

Качество декоративных элементов. Они должны быть хорошо закреплены и не иметь повреждений.

Толщина и структура подошвы. Обувь, которая используется в тёплое время года, должна иметь мягкую и хорошо изгибаемую подошву, которая не будет препятствовать движениям.

Тип застежки. Наиболее практичной и удобной по праву считается застежка на ремешке. Она надежно удерживает обувь на ноге.

Наличие и тип каблука. Медики утверждают, что обувь должна быть на небольшом каблучке. Наиболее комфортным является устойчивый толстый каблук, высотой не более 8 см. Он всегда хорошо смотрится с юбками, платьями и женственными брюками.

Выбирая новую обувь, также нужно учитывать анатомические особенности стопы, объём щиколоток, наличие дефектов кожи и форму ног. В некоторых случаях (при наличии повреждённых ногтей, увеличенных вен или капиллярной сетки) необходимо приобретать такие модели обуви, которые способны скрыть недостатки стопы.

Особенности

Важно помнить, что новое приобретение должно сочетаться с одеждой и сумками, которые уже есть в вашем гардеробе.

Удлиненный и слегка острый носок находится на пике популярности. Особенно красиво он смотрится у закрытых босоножек. Летом всегда актуальны следующие оттенки обуви: пастельные и нюдовые, металлические и яркие (темная вишня, лайм, слива).

Модными остаются босоножки на плоской подошве или на небольшом (до 4 см) каблучке. Практичная и удобная, такая обувь отлично подходит для создания кэжуал образов и женственных луков.

Смелые и любящие выделяться из толпы девушки могут позволить себе носить обувь со стразами, пайетками и яркими элементами декора. Это помогает выразить себя через внешний вид. Босоножки на высоком каблуке дополнят праздничный или вечерний образ. Шнуровка, перекрестные шлейки всегда выглядят стильно и в тренде.

Где купить

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Обувь итальянского бренда Sasha Fabiani отличается тем, что используются только высококачественные и натуральные материалы. Большой выбор оттенков и стилей позволяет каждой девушке найти у нас пару, которая идеально подойдет по всем параметрам.

Разнообразие моделей дает пользователю возможность выбрать и купить летние босоножки своей мечты. В гардеробе каждой женщины обязательно должно быть 2-3 пары удобных босоножек, отличающихся по стилю и оттенку.