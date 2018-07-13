Чем занять себя в интернете

Наверно многие пользователи интернета часто сталкивались с такой ситуацией, когда в интернете нечем заняться. В социальных сетях скучно, интересных сайтов не много, чем же можно занять себя, чтобы продуктивно провести время?

Можно поступить следующим образом:

В интернете множество интересных познавательных сайтов, где можно узнать множество интересной информации о сауне и флоре. Это можно сделать тут curious-worlds.com

Если человек всегда хотел посмотреть старый сериал из детства, сейчас именно тот момент, когда можно найти и посмотреть любимое кино.

В интернете можно найти интересные и познавательные онлайн-игры. Они отличаются незамысловатым сюжетом, и помогают прекрасно скоротать время.

Обязательно нужно зайти в новостную ленту поисковой ленты, и ознакомиться с последними новостями.

В поисковой системе Яндекс всегда можно ознакомиться с погодой, послушать музыку, найти песню.

Можно спросить совета на различных форумах и блоках, найти ответ на определённый совет. Например, можно почитать отзывы о разных моделях техники и электроники, об эффективности той или иной диеты.