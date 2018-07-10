Кредитование – это особый вид общественных отношений, основанных на передаче денежных средств между субъектами. И, если с определением всё более или менее ясно, то с отношением к кредитам всё обстоит гораздо сложнее. Удивительно, но большинство современных людей пока не определилось, как относится к кредитованию. Одни считают кредиты отличной возможностью осуществить задуманное, а другие – средством лишиться личной свободы.

Кто из них прав, пусть каждый решает сам для себя, однако незнание своих возможностей – преступная небрежность, которую современный человек просто не может себе позволить.

Кредиты представляют собой хорошо развитый сектор банковских услуг, ежегодно совершающий серьёзный денежный оборот. И, пожалуй, дело не в том, что уровень зарплат нельзя назвать самым высоким в стране, просто современные потребители не желают ждать, копить отсрочивать вожделенную покупку на неопределённый срок то, сайт http://pod-zalog.com.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry/ поможет вам избавится от финансовых проблем. Согласно официальной статистике, наиболее распространёнными видами кредитов считаются лизинг и потребительские кредиты.

Лизинг представляет собой невероятно эффективный инвестиционный инструмент, работающий на благо юридических лиц. Его ценность в том, что он позволяет предприятиям модернизировать основные фонды без капитальных вложений и отвлечения денежных средств.

Для удобства потребителей лизинг подразделяют на несколько форм:

Возвратный;

Финансовый;

Оперативный.

У данного вида кредитования есть масса преимуществ, основными из которых является отсутствие необходимости большого количества свободных средств, налоговые льготы и минимизация рисков в силу ограниченной ответственности предприятия. К сожалению, далеко не все банки представляют эту услугу, хотя, возможно, в недалёком будущем ситуация изменится коренным образом.

Потребительские кредиты, в отличие от рассмотренного ранее лизинга, являются существенным подспорьем для физических лиц. Данный вид кредитования позволяет человеку осуществить покупку, на которую у него пока не хватает наличных и находящихся у него на счету средств.

Различают 2 наиболее популярных среди жителей вида потребительских кредитов:

Целевой представляет собой приобретение объекта длительного пользования с отсрочкой платежа; Банковская ссуда на потребительские цели не так строго относится к выбору объекта, на который будут пущены полученные деньги. Впрочем, в любом случае, банк не собирается сильно рисковать – получить потребительский кредит можно только в том случае, если банк сочтёт это возможным. Для оформления потребительского кредита требуется предоставить: Обеспечение (залог, гарантирующий минимизацию риска для банка); Поручителей (лиц, готовых взять на себя соблюдение Вами банковских условий).

Нужно отметить, что существует также и экспресс-кредит – используя эту банковскую услугу, деньги можно получить быстро и без залога, однако, процент на такую услугу, как правило, слишком велик.

В общем и целом, кредитование отражает состояние кредитования во всей стране, а оно у нас, судя по всему, развивается довольно неплохо.