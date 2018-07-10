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Простая защита урожая для продвинутого дачника

Все дачники стремятся вырастить здоровые и крепкие растения, чтобы собрать большой и полезный урожай. При этом большинство из них полностью отвергают применение какой-либо химии. Считается, что неорганические удобрения и пестициды не только негативно повлияют на овощи и фрукты, но еще и подрывают здоровье людей.

И все-таки есть безопасные удобрения https://alpiniaplant.ru/catalog/khvoynye-rasteniya/, на которые стоит обратить внимание. Мы сталкиваемся с этими веществами каждый день, но многие и не подозревают, какой огромный потенциал скрывается в них.

Грибку – бой!

К примеру, медный купорос и марганец отлично справляются с грибковыми заболеваниями  плодовоягодных культур. Достаточно развести эти вещества в воде и периодически обрабатывать растения. Лучше всего делать это ранней весной до того, как распустятся почки.

Чтобы ягод было больше

Хотите приумножить урожай малины, крыжовника, смородины и земляники? Достаточно добавить в ведро марганцевый раствор небольшую щепотку борной кислоты. Эту подкормку тоже рекомендуются использовать ранней весной. Особенно она хороша на песчаных почвах.

Соль – это жизнь

Нас с детства пугали, что соль для человеческого организма – не слишком полезна. А вот на Руси ей с древнейших времен посыпали деревья в садах у самых корешков. И растения давали больше плодов! Оказалось, ничего колдовского в этом обряде нет. Просто соль увеличивает активность растения, и оно быстрее усваивает полезные вещества.

Сода для сахара

Еще один житель кухни с постоянной пропиской – пищевая сода. В приготовлении пищи ее используют не часто. А вот если у вас есть виноградник, то мы рекомендуем активно применять ее при созревании ягод. Специалисты заметили, что благодаря соде увеличивается сахаристость винограда, а также снижается его подверженность гнили. Опрыскайте надземную часть виноградника раствором соды в пропорции 75 грамм на 10 литров воды.

Спасти и сохранить

Одно из самых известных универсальных защитных средств – известковое молоко. Оно легко справляется с большинством вредителей при непосредственном контакте с ними. А если обработать им стволы, то кора дерева укрепится, замурованные личинки и куколки погибнут.

Но не стоит забывать также и про химические удобрения. Ведь разнообразные защитные пестициды, это проходят тщательную проверку на эффективность и безопасность. Без них химический набор дачника будет неполным и, возможно, неэффективным!

10 июль 2018 /
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