Тайны мира » Хочу все знать » Угловые кухни: как выбрать?
Угловые кухни: как выбрать?
Идеальный формат для малогабаритной кухни – угловые кухни, где, помимо стандартной мойки и плиты, возможно разместить рабочую поверхность и шкафы для хранения хозяйственных мелочей.
Угловая кухня: преимущества
1. Эргономичная и большая рабочая зона.
2. Рациональное размещение кухонной утвари в скрытых функциональных ящиках типа «карусель».
3. Зонирование помещения (для квартир-студий).
4. Возможность изготовления по индивидуальному проекту.
Угловые кухни и их варианты расположения
Стандартный вариант – вдоль двух перпендикулярных между собой стен. Модульные шкафы сходятся в одном углу кухни и соединяются чаще с помощью мойки.
Вариант для квартир-студий – это установка гарнитура с полуостровом. Здесь модули размещены как в стандартной схеме, но поперек еще размещают барную стойку или тумбу с аквариумом. Таким образом, происходит зонирование помещения на место для приготовления пищи и обеденную часть. Качественные угловые кухни смогут сделать помещение не только комфортным, но и многофункциональным.
П-образный кухонный гарнитур целесообразен к монтажу лишь в больших кухнях, т.к. занимает 2 стены и центр помещения. Используется дизайнерами для частных домов.
Угловые кухни: как не сделать ошибку?
Каркас модулей почти всегда изготавливается из ДСП, но вот материал фасада выбирает сам заказчик. Наиболее практичные варианты – МДФ и дерево, покрытые слоем лака. Так угловые кухни сохраняют в себе надежность и привлекательность.
На столешнице экономить не стоит, желательно, чтобы она была изготовлена из натурального или искусственного камня, так она дольше прослужит хозяйке. Также дизайнеры Москвы и Московской области предлагают столешницы из натурального дерева и каленого стекла.
От качества фурнитуры будет зависеть срок службы всего гарнитура. Особое внимание уделяется направляющим и доводчикам, которые должны быть изготовлены из стали. Алюминиевые и пластиковые более дешевые аналоги выйдут из строя уже через пару лет.
Варочная поверхность размещается посередине одной из сторон. При ее угловом расположении есть опасность досрочного выхода из строя лакового покрытия шкафов даже при постоянно работающей вытяжке.
07 июль 2018 /
Похожие новости
Мебель для кухни под заказ
Покупка кухонной мебели в соответствующих магазинах рекомендуется только в том случае, если вы уверены, что в вашей кухни нет дефектов. Иначе - у вас будут серьезные проблемы с расстановкой мебели.
Какие бывают материалы для изготовления фасада кухонной мебели?
Практичной является мебель для кухни, изготовленная из МДФ, она достаточно прочна и влагостойка. Хозяек будет радовать простота ухода за этой кухонной мебелью. Фасад из МДФ покрыт пленкой или
Делаем кухню стильной
Кухня является, пожалуй, самым сложным в уходе помещением в доме. Ведь поддерживать чистоту именно там приходится чаще, чем в остальных помещениях.
Как выбрать кухню?
Любое кухонное помещение должно полностью соответствовать требованиям функциональности, и также, отличалась приятным для глаз интерьером и гарнитуром. Для получения такого результата необходимо
Все особенности в выборе кухонной мебели
Если задать вопрос о самой важной комнате в квартире, то большинство людей без раздумий ответят, что это кухня. Хозяйка квартиры проводит множество времени за готовкой, все семья часто собирается
Как создать интерьер кухни с помощью фотообоев?
Помещение, где хозяйка готовит завтраки, обеды и ужины является кухней. Эта комната часто служит столовой, в ней собираются гости и принимает трапезу за столом все семейство.
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ