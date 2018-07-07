Угловые кухни: как выбрать?

Идеальный формат для малогабаритной кухни – угловые кухни, где, помимо стандартной мойки и плиты, возможно разместить рабочую поверхность и шкафы для хранения хозяйственных мелочей. Идеальный формат для малогабаритной кухни –, где, помимо стандартной мойки и плиты, возможно разместить рабочую поверхность и шкафы для хранения хозяйственных мелочей.

Угловая кухня: преимущества

1. Эргономичная и большая рабочая зона.

2. Рациональное размещение кухонной утвари в скрытых функциональных ящиках типа «карусель».

3. Зонирование помещения (для квартир-студий).

4. Возможность изготовления по индивидуальному проекту.

Угловые кухни и их варианты расположения

Стандартный вариант – вдоль двух перпендикулярных между собой стен. Модульные шкафы сходятся в одном углу кухни и соединяются чаще с помощью мойки.





Вариант для квартир-студий – это установка гарнитура с полуостровом. Здесь модули размещены как в стандартной схеме, но поперек еще размещают барную стойку или тумбу с аквариумом. Таким образом, происходит зонирование помещения на место для приготовления пищи и обеденную часть. Качественные угловые кухни смогут сделать помещение не только комфортным, но и многофункциональным.





П-образный кухонный гарнитур целесообразен к монтажу лишь в больших кухнях, т.к. занимает 2 стены и центр помещения. Используется дизайнерами для частных домов.

Угловые кухни: как не сделать ошибку?

Каркас модулей почти всегда изготавливается из ДСП, но вот материал фасада выбирает сам заказчик. Наиболее практичные варианты – МДФ и дерево, покрытые слоем лака. Так угловые кухни сохраняют в себе надежность и привлекательность.





На столешнице экономить не стоит, желательно, чтобы она была изготовлена из натурального или искусственного камня, так она дольше прослужит хозяйке. Также дизайнеры Москвы и Московской области предлагают столешницы из натурального дерева и каленого стекла.





От качества фурнитуры будет зависеть срок службы всего гарнитура. Особое внимание уделяется направляющим и доводчикам, которые должны быть изготовлены из стали. Алюминиевые и пластиковые более дешевые аналоги выйдут из строя уже через пару лет.





Варочная поверхность размещается посередине одной из сторон. При ее угловом расположении есть опасность досрочного выхода из строя лакового покрытия шкафов даже при постоянно работающей вытяжке.