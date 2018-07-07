» » Модные осенние платья 2018

Модные осенние платья 2018

Осень – период дождей, но это не повод отказываться от красивых, ярких платьев! Выглядеть привлекательно можно в любую погоду. На странице https://tm-modus.com.ua/catalog/kupit_osennie_platya_optom можно увидеть множество моделей красивых осенних платьев, которые при этом практичные и очень теплые! Следует ознакомиться с основными тенденциями.

Ткани

Дизайнеры рекомендуют выбирать модели осенних платьев 2018 года из следующих материалов:

  • Шерсть.
  • Джинсовая ткань.
  • Вельвет.
  • Замша.
  • Кожа.

Из данных тканей в основном шьются недорогие молодежные платья на осень, они лучшим образом подходят для периода холодов. Лен и хлопок уже не подойдут – в них женщина замерзнет, будет чувствовать себя неуютно в дождливый, ветреный день. Зато платья из шерсти, вельвета, замши, кожи и джинсовой ткани ее согреют! Это может быть сочетание нескольких тканей, что позволит сделать образ оригинальным.

Цветовая палитра

На какие цвета и оттенки следует обратить внимание? Эксперты мира моды рекомендуют приобретать модели следующих цветов:

  • Золотой.
  • Изумрудный.
  • Темно-синий.
  • Красный.
  • Фиолетовый.

Насыщенные, яркие оттенки помогут оставаться позитивной, будут поднимать настроение даже в самый хмурый день. Они отлично подойдут как для работы, учебы, так и для прогулок с друзьями. В платьях таких цветов женщина будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

Если же хочется быть очень яркой, произвести яркое впечатление на окружающих, следует выбрать тренд сезона – металлический оттенок. Модель этого оттенка отлично подойдет для вечеринки, светского мероприятия.

Удлиненные рукава

Осенью следует забыть о вариантах с открытыми плечами, с короткими рукавами. Следует выбирать модели с длинным рукавом. Они согреют в непогоду, подарят ощущение тепла и комфорта.

Допустимы варианты рукава три четверти. Они подойдут для начала осени, когда часто бывают теплые дни.

Узоры и принты

Дизайнеры призывают женщин покупать платья на осень ярких цветов с разными узорами, принтами. Особенно рекомендуются наряды с геометрическими, абстрактными фигурами.

Из моды не выходит клетка. Она может быть крупной, средних размеров и совсем маленькой. Благодаря такому принту женщина будет выглядеть более стильно, элегантно и женственно.

Платья осенью 2018 года представлены в широком ассортименте. Найти что-то для себя сможет даже самая искушенная модница. Осенью можно быть яркой, неотразимой, а в создании образа помогут платья. Окружающие будут восхищены созданными образами, поэтому женщина будет получать комплименты, почувствует себя настоящей принцессой.

07 июль 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Блузки с коротким рукавом 2018
Хочу все знать

Блузки с коротким рукавом 2018

Блузки с короткими рукавами прекрасно подходят для весеннего и летнего времени. Блузки элегантные, удобные, универсальные. В таких блузках женщины могут смело появляться на работе, учебе, прогулке с
Секреты успешного выбора платья на торжественное мероприятие
Хочу все знать

Секреты успешного выбора платья на торжественное мероприятие

Многие представительницы прекрасного пола мечтают выглядеть на все 100%. Именно по этой причине крайне важно правильно выбирать платья на торжественные мероприятия, которые практически всегда
Как правильно выбирать платья
Хочу все знать

Как правильно выбирать платья

Каждая девушка, женщина хочет выглядеть привлекательно, быть элегантной, чувствовать себя женственно. Именно платье дает представительницам прекрасного пола почувствовать себя очень романтично.
Как правильно выбирать вечернее платье
Хочу все знать

Как правильно выбирать вечернее платье

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно на праздничном мероприятии. Вечернее платье должно подчеркивать достоинства фигуры и скрывать ее недостатки.
Как выбрать свадебное платье?
Хочу все знать

Как выбрать свадебное платье?

Каждой невесте в этот торжественный день хочется выглядеть очаровательной, неповторимой и неподражаемой.
Как правильно выбирать вечернее платье
Хочу все знать

Как правильно выбирать вечернее платье

 Вечернее платье должно делать женщину невероятно красивой.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Камень чёрный агатКрасота и здоровьеМеталлические двери в ТвериБлузки с коротким рукавом 2018Материал для изготовления кухонной мебелиСекреты мужских SPA салоновОсновные отличия пальчиковых батареек от аккумуляторовКитайские ткани на российском рынке


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+