Модные осенние платья 2018

Ткани

Осень – период дождей, но это не повод отказываться от красивых, ярких платьев! Выглядеть привлекательно можно в любую погоду. На странице https://tm-modus.com.ua/catalog/kupit_osennie_platya_optom можно увидеть множество моделей красивых осенних платьев, которые при этом практичные и очень теплые! Следует ознакомиться с основными тенденциями.

Дизайнеры рекомендуют выбирать модели осенних платьев 2018 года из следующих материалов:

Шерсть.

Джинсовая ткань.

Вельвет.

Замша.

Кожа.

Из данных тканей в основном шьются недорогие молодежные платья на осень, они лучшим образом подходят для периода холодов. Лен и хлопок уже не подойдут – в них женщина замерзнет, будет чувствовать себя неуютно в дождливый, ветреный день. Зато платья из шерсти, вельвета, замши, кожи и джинсовой ткани ее согреют! Это может быть сочетание нескольких тканей, что позволит сделать образ оригинальным.

Цветовая палитра

На какие цвета и оттенки следует обратить внимание? Эксперты мира моды рекомендуют приобретать модели следующих цветов:

Золотой.

Изумрудный.

Темно-синий.

Красный.

Фиолетовый.

Насыщенные, яркие оттенки помогут оставаться позитивной, будут поднимать настроение даже в самый хмурый день. Они отлично подойдут как для работы, учебы, так и для прогулок с друзьями. В платьях таких цветов женщина будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

Если же хочется быть очень яркой, произвести яркое впечатление на окружающих, следует выбрать тренд сезона – металлический оттенок. Модель этого оттенка отлично подойдет для вечеринки, светского мероприятия.

Удлиненные рукава

Осенью следует забыть о вариантах с открытыми плечами, с короткими рукавами. Следует выбирать модели с длинным рукавом. Они согреют в непогоду, подарят ощущение тепла и комфорта.

Допустимы варианты рукава три четверти. Они подойдут для начала осени, когда часто бывают теплые дни.

Узоры и принты

Дизайнеры призывают женщин покупать платья на осень ярких цветов с разными узорами, принтами. Особенно рекомендуются наряды с геометрическими, абстрактными фигурами.

Из моды не выходит клетка. Она может быть крупной, средних размеров и совсем маленькой. Благодаря такому принту женщина будет выглядеть более стильно, элегантно и женственно.

Платья осенью 2018 года представлены в широком ассортименте. Найти что-то для себя сможет даже самая искушенная модница. Осенью можно быть яркой, неотразимой, а в создании образа помогут платья. Окружающие будут восхищены созданными образами, поэтому женщина будет получать комплименты, почувствует себя настоящей принцессой.