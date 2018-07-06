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Светодиодные светильники Неомакс
В последнее время светодиоды стали использоваться повсеместно. Разумеется, это вызвано значительным числом их положительных характеристик. Широкий выбор данных осветительных приборов в Украине можно найти на сайте www.neomax.ua.
Преимущества светодиодных устройств можно резюмировать следующим образом:
- Низкое потребление энергии. По сравнению с их другими аналогами, приборы, которые используют светодиоды, потребляют минимум в два раза меньше энергии.
- Долгий срок службы. Такие приборы могут прослужить до двадцати пяти лет, а технические характеристики их, при этом, остаются неизменными. Это в сто раз больше, чем с привычными всем лампами накаливания - и в 12 раз больше, чем с люминесцентными аналогами.
- Вы можете отрегулировать уровень освещения и качество излучения. В настоящее время все световые комплексы производятся с использованием контроллеров, датчиков и камер в качестве дополнительного оборудования, что во многих случаях улучшает функциональность устройств. Таким образом, пользователь может самостоятельно регулировать яркость светового потока, изменять направление и управлять всеми опциями устройства.
- Безопасность во время работы. Светодиодные лампы не имеют опасных веществ в их составе - как ртуть, например, свойственной лампочкам накаливания. Таким образом, они отвечают требованиям охраны окружающей среды и противопожарной защиты.
- Высокое качество освещения. Кроме того, световой поток не пульсирует в процессе функционирования, что не влияет на комфорт глаз человека. Светодиоды могут комбинироваться друг с другом для получения любого оттенка.
- Отрицательные факторы практически не влияют на эти приборы. Твердотельные источники освещения не боятся вибрации, колебаний напряжения. Их можно использовать, практически, при любых климатических условиях.
- Затраты на эксплуатацию ниже. Чтобы установить светодиодные устройства, вам не нужно будет покупать дополнительную аппаратуру. Кроме того, нет надобности в техническом обслуживании.
- Компактный размер. Светодиодная технология характеризуется тем, что она не предполагает больших устройств и поэтому настолько популярны в дизайне современных интерьеров.
06 июль 2018 /
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