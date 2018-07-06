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Как выбрать стремянку

Стремянка - очень полезный инструмент в повседневной жизни, посредством которого вы легко сможете ввинчивать лампочку, повесить занавески и другое. Данный инструмент может использоваться везде: дома, в строительстве и в производстве. В зависимости от того, что вы хотите сделать, вы должны выбрать стремянку с соответствующими техническими и эксплуатационными характеристиками. Например, если вы выполняете работы с электричеством, вы должны использовать конструкцию с изоляцией, поверхность которого покрыта материалом, не проводящим ток, так что вы не будете подвергнуты электрическому воздействию в случае сбоя проводки.

 

Чтобы не стремянка прослужила вам как можно дольше и удовлетворяла ваши потребности, вам нужно знать, как выбрать её. Например, на сайте https://elmir.ua/steps_and_ladders/tehnolog/вы можете сделать свой выбор. Здесь представлен достаточно широкий ассортимент, и оставка осуществляется по Украине в оперативные сроки.

При покупке лестницы вы должны обратить внимание на следующие критерии:

  • Качественное прикрепление рабочей платформы к лестнице, материал производства должен соответствовать стандартам толщины и качества;
  • У стремянки должно быть специальное приспособление, которое предотвращает наклон и скольжение;
  • Ступени должны быть широкими, чтобы вы могли сохранять равновесие;
  • Расстояние между ступенями не должно быть больше 25 сантиметров;
  • Если рабочая зона лестницы находится на высоте более полутора метров, ступеньки должны быть оборудованы ограждениями и поручнями;
  • Желательно выбирать такие модели стремянок, в которых ступеньки вдавлены в стойки.

Чтобы понять, какую лестницу выбрать, вам следует принимать во внимание ключевые характеристики: стабильность, мобильность, качество сборки, безопасность и простоту эксплуатации.

Основным требованием данных конструкций является их устойчивость, которая должна полностью отвечать установленным стандартам качества. Поскольку стремянка представляет собой переносное устройство, вес и размер являются значимыми параметрами, при покупке.

06 июль 2018 /
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